ConfÃ©rence ministÃ©rielle de lâ€™OCDE sur les PME : Lâ€™AlgÃ©rie Ã  Mexico

La conférence ministérielle de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur les petites et moyennes entreprises (PME) se tiendra les 22 et 23 février à Mexico, avec la participation du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a indiqué un communiqué du ministère. Cette conférence, qui se tient sur le thème «Renforcement des PME et entreprenariat pour plus de productivité et de croissance inclusive», vise à nouer un dialogue de haut niveau et servira d'importante plateforme pour l'examen des principaux obstacles qui entravent le développement des PME et de l'entrepreneuriat, explique la même source. Elle permettra également d'échanger sur les actions à mener par les pouvoirs publics afin d'assurer à ces entreprises des conditions adéquates de démarrage, de développement et de croissance. (APS)