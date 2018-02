M. Raouya reÃ§oit le vice-prÃ©sident Finances de la BID : renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a examiné, avec le vice-président Finances de la Banque islamique de développement (BID), Zamir Iqbal, les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre l’Algérie et cette institution financière, a indiqué hier un communiqué du ministère. Dans ce cadre, M. Iqbal a marqué la disponibilité de son institution à apporter son assistance technique à l’Algérie et à examiner favorablement toute demande qui lui parviendrait de l’Algérie, a ajouté la même source. Les discussions entre les deux parties ont également porté sur la situation économique mondiale et ses répercussions sur les économies des pays membres de la BID, dont l’Algérie est un membre fondateur, a précisé le communiqué. (APS)