Lutte contre lâ€™extrÃ©misme violent : La communication, Ã©lÃ©ment essentiel

Le secrétaire général du ministère de la Communication du Niger, Abdoulaye Coulibaly, a estimé, hier à Niamey, que la communication est un élément «essentiel» pour vaincre l’extrémisme violent. «La dimension communicationnelle constitue un élément essentiel pour remporter la guerre contre le radicalisme et l’extrémisme violent», a affirmé le responsable nigérien, lors de l’ouverture de l’atelier d’échange sur la contribution des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent. À ce titre, M. Coulibaly a recommandé aux professionnels de l’information et de la communication de «concevoir une approche visant à déconstruire le discours de la haine et de la violence, que distillent les terroristes à travers certains médias et réseaux sociaux». Pour lui, l’apport des médias est «incontournable» dans la lutte contre «l’incitation à la haine, contre l’apologie de la barbarie et le rejet de l’autre». Les médias, selon lui, sont aussi important dans la «construction du discours de la paix et de l’amour de l’autre». Le responsable nigérien, qui s’est félicité de l’importance accordée par les pays de la région sahélo-saharienne aux différents acteurs de la prévention et de lutte contre l’extrémisme violent, a salué l'initiative de tenir cet atelier consacré au renforcement des capacités des journalistes dans le traitement des informations et aux questions liées au domaine sécuritaire. Il a mis en relief, dans le même cadre, l’implication d’autres acteurs de la société civile, comme les associations et les oulémas, dans la lutte «implacable qu’ils mènent dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent, le crime organisé, ainsi que la réinstauration des valeurs de la paix et de la tolérance». Initié par l’Unité de fusion et de liaison (UFL), qui est un mécanisme africain de coopération pour la région du Sahel, cet atelier de deux jours connaît la participation des experts en communication et en cyberterrorisme des pays de la région sahélo-saharienne te des représentants du ministère de la Communication du Niger. L’atelier et marqué également par la participation des journalistes et communicateurs, venant de l’Algérie, Burkina-Faso, la Libye, le Mali, la Mauritanie, Niger, Nigeria, Tchad, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal, et qui auront à développer, chacun de son côté, l’expérience de son pays sur la contribution de la corporation médiatique dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre à pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités des journalistes et communicateurs dans le traitement des questions sécuritaires, entre autres.



Le rôle des médias dans la prévention



