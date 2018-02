Mme Fatma-Zohra Zerouati Ã  Annaba : RÃ©duire lâ€™impact de la pollution

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection à Annaba, où elle s’est enquise de la situation du secteur et des perspectives d’évolution dans les domaines de la protection et de la sauvegarde du milieu contre les risques de pollution et de dégradation. «Ma présence aujourd’hui à Annaba n’est pas fortuite, dans la mesure où elle coïncide avec la Journée de la ville», a -t-elle précisé, estimant que la métropole Annaba a beaucoup et longtemps souffert des industries polluantes. La ministre a entamé sa visite à partir de la corniche où elle a inauguré le parc citadin et procédé au lancement d’une campagne de reboisement. Elle s’est ensuite rendue a la nouvelle ville de Draâ Errich, et s’est enquise de l’état d’avancement de ce mégaprojet en ce qui concerne le volet écologique et l’utilisation des énergies. La ministre a instruit les responsables en charge de la nouvelle ville de généraliser le photovoltaïque et d’accorder une importance accrue à l’entretien des espaces verts d’une superficie. Elle s’est déplacée par la suite à l’entreprise Fertial spécialisée dans la fabrication des engrais phosphatés, dans le cadre d’un partenariat algéro-espagnol. Un exposé consacré à la présentation de l’usine et des mesures prises pour la réduction de l’impact de la pollution générée par celle-ci a été présenté à la ministre, qui s’est montrée satisfaite des efforts déployés pour éradiquer la pollution, notamment dans le domaine de la formation. La maison de l’Environnement a été l’autre étape de la visite, où des activités sont développées par des associations, des clubs verts et des ateliers. À cette occasion, elle a présidé la cérémonie de signature d’une convention entre la direction de wilaya de l’environnement et l’université Badji- Mokhtar, avec, comme objectif, la formation dans le domaine de l’environnement. Elle a honoré, par la même occasion, quatre cadres des établissements de rééducation de lallelick et Bouzaâroura (El-Bouni), pour voir formé des personnes dans les domaines de l’assainissement des eaux, la gestion et le recyclage des déchets, avant d’inaugurer un stade de proximité, des espaces verts à la cite du 8-Mai 1945, et le jardin de l’Edough, au chef-lieu de wilaya.

B. Guetmi