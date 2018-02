M. Messahel sâ€™entretient Ã  Minsk avec son homologue biÃ©lorusse : faciliter les Ã©changes

Signature de deux accords bilatéraux.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, hier à Minsk, avec son homologue biélorusse, Vladimir Makei, dans le cadre de sa visite officielle en Biélorussie.

Cette visite, la première d’un ministre des Affaires étrangères algérien, a été largement saluée par M. Makei, qui a souligné qu’elle donnera aux relations entre les deux pays, «une nouvelle dynamique». L’entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement et leur diversification à travers l’exploration de nouveaux domaines de coopération. À ce titre, les deux ministres sont convenus de poursuivre les efforts en cours pour développer les échanges commerciaux entre les deux pays et promouvoir les investissements de part et d’autre. En outre, les potentialités qu’offrent les économies des deux pays dans divers secteurs ont été largement débattues par les deux ministres. MM. Messahel et Makei ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun sur lesquelles ils ont échangé leurs analyses respectives. La question de la lutte contre le terrorisme a également été abordée et à cet égard, où M. Makei a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l’expérience algérienne en la matière. Au terme des entretiens, les deux ministres ont signé deux accords bilatéraux portant respectivement création d’une commission mixte de coopération scientifique et technique, et sur la suppression de visas pour les passeports diplomatiques et de service. Ces deux accords contribueront à faciliter les échanges bilatéraux, notamment à travers l’instauration d’un cadre institutionnel sur lequel reposera la coopération bilatérale, et la facilitation des échanges de délégations entre les deux pays. MM. Messahel et Makei sont convenus de maintenir la concertation et de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment à travers l’organisation à Alger de la première session de la commission mixte de coopération avant la fin de l’année en cours.



M. Messahel reçu par le président du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de Biélorussie



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu hier par le président du Conseil de la République de l'Assemblée nationale de Biélorussie, Mikhail Myasnikovich. L'entretien «a porté essentiellement sur les voies et moyens les meilleurs à même de développer la coopération entre les deux pays, notamment dans le volet parlementaire». À ce titre, le président Myasnikovich s'est dit «disposé» à renforcer la coopération parlementaire, à travers la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire et l'échange de visites de délégations de parlementaires des deux pays. Il a ajouté que cette étape «viendra consolider les relations entre les deux pays et les acquis qu'elles ont enregistrés, notamment à la faveur de cette visite de M. Abdelkader Messahel qui a été couronnée par la conclusion de deux accords bilatéraux importants, dont celui établissant une Commission mixte de coopération scientifique entre les l'Algérie et la Biélorussie». M. Myasnikovich a demandé au ministre Messahel de transmettre ses salutations amicales au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. (APS)