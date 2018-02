Dans la lucarne : Le Â« foot Â» dans tous ses Ã©tats

Il faut admettre que la phase retour de notre championnat national d’élite donne l’impression de vivre des moments difficiles que personne n’avait prévu, puisque tout se passait, jusque-là, comme sur des «roulettes». Nos responsables sportifs tentent par tous les moyens de faire en sorte que tout aille sans aucune anomalie. C'est-à-dire qu’on voudrait que le calme reste comme il l’a toujours été dans ce championnat d’élite algérien. Il faut dire que la détérioration avait commencé depuis le retrait de confiance à Kerbadj, l’ex-président de la LFP par le Bureau fédéral, réuni à Sétif au complexe sportif El Bez. Le directoire, présidé par Bahloul et installé par Zetchi lui-même, est en train de faire du bon travail. C'est-à-dire qu’il fait du mieux qu’il peut, mais rencontre des difficultés qui sont, quelque peu, indépendant de sa volonté. La «politique du résultat immédiat» est en train de dépeindre sur les comportements de tout un chacun. Tout le monde veut accéder et tout le monde ne veut pas «humer» le purgatoire. C’est la loi du football. Celui qui ne fait rien durant toute une saison en se faisant battre, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, ne mérité pas de rester dans le giron des locataires de la Ligue1. Toujours est-il, ce n’est pas une fin en soi pour lui. Il peut «reculer pour mieux sauter» comme dirait l’adage. Les exemples sont légions, puisque la grande majorité de nos clubs de la première division ont goûté à la relégation. Ce n’est pas une honte. Car, une grande équipe a les moyens toujours de revenir sur les devants de la scène après une revue générale. Le NAHD, à titre d’exemple, est descendu jusqu’au palier inférieur avant de revenir plus fort. Aujourd’hui, cette formation banlieusarde, drivée par un enfant du club, Billal Dziri, fait partie des formations jouant les premiers rôles. Par conséquent, la relégation n’est pas une fatalité où que l’on va s’y éterniser. Ce n’est qu’un moment passager qui vous montre que si vous ne travaillez pas comme il le faut vous serez immanquablement dépassé par l’adversité d’équipes de plus en plus ambitieuses avec des moyens, financiers s’entend, beaucoup plus importants. Le recours aujourd’hui, à des aspects qui sont loin de l’éthique sportive ne fait qu’accentuer les inquiétudes des uns et des autres. L’envahissement du terrain est là pour faire peur à l’adversaire. Car, pendant et après un envahissement de terrain, tout peut se passer. On peut même agresser des gens, des joueurs, dirigeants, arbitres et officiels. D’où la nécessité de donner le primat à la sagesse, à la belle parole et non pas à la violence qui n’apporte rien à notre «jeu à onze» qui a besoin plutôt de se développer par la construction de stade en gazon naturel comme cela se fait ailleurs où même les équipes évoluant dans les paliers inférieurs possèdent leurs terrains en gazon naturel. C'est-à-dire, hormis quelques stades en tartan, c’est le gazon qui est privilégié partout. Au lieu que dans les villes et communes les plus reculées, on demande à nos responsables sportifs d’être exigeant quant aux infrastructures sportives, les supporters, les acteurs du football, notamment les présidents de clubs, ne cherchent qu’à assouvir des intérêts étriqués, «clubards», comme l’on dit. A vrai dire, ils ne voient pas plus loin que le «bout de leur nez ». Ils ne cherchent pas à ce qu’on applique, à travers les contrées les plus éloignées, une politique qui puisse demain nous permettre d’assure un développement harmonieux. A titre d’exemple, on avait vu la pelouse du stade de Biskra, elle était franchement en piteux état. Elle ne peut être homologuée pour que l’on puisse organiser des matches de Ligue1. Pourtant, Biskra, une très belle ville avec une population aimable et accueillante, possède les moyens pour la changer par une autre pelouse en gazon flambant neuf. Malheureusement, les gens ont d’autres considérations. On ne cherche que le maintien et on laisse la pelouse telle quelle afin que les autres clubs (les adversaires) ne puissent pas gagner. Car, ils ne peuvent pas évoluer comme ils le veulent. Dommage, puisqu’on peut mieux faire.

Hamid Gharbi