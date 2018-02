Ligue des Champions dâ€™Afrique, Le Mouloudia croit Ã  Â« la Remontada Â» : MC Alger - AS Otoho (Congo)

Le Mouloudia d'Alger sera hôte ce soir de la formation de l'AS Otoho, pour le compte du match retour du premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique. La rencontre aura lieu à 19h00 au temple du football national, à savoir le stade du 5 Juillet. Le match sera dirigé par l'arbitre tunisien Guirat Haythem assisté de ses deux compatriotes Aymen Ismail et Khalil Hassani. Pour rappel, le représentant congolais s'était imposé à domicile lors de la première manche par le score de 2 à 0. Le doyen aura donc un retard de deux buts à remonter s'il veux passer au tour prochain. Auteurs d'une belle prestation face au CS Constantine, le week-end dernier, les coéquipiers de Hachoud, qui sont sur une bonne dynamique et jouissent d'un excellent état d'esprit, affichent beaucoup de détermination et d'optimisme. Même s'ils sont conscients de la difficulté de cette confrontation, les joueurs n'ont aucun doute quant à la qualification. «La remontada est désormais notre seule obsession du moment. Nous voulons arracher notre billet qualificatif pour le prochain tour et ensuite atteindre la phase des poules de cette prestigieuse compétition continentale. Nous en sommes tout à fait capable. Face au CSC, qui reste une solide équipe du championnat national, nous avons prouvé de quoi nous étions capables. l'équipe a montré son véritable visage. Sincèrement, nous croyons dur comme fer en nos chances de qualifications, face à un adversaire qui doit sa victoire du match aller à un arbitrage favorable» a déclaré Walid Derrardja au médias à l'issue de l'avant dernière séance d'entraînement de l'équipe. De son côté, le technicien français, Bernard Casoni, reste serein. «ça va être un match très difficile. Les joueurs doivent garder leur concentration jusqu'au bout et surtout ne pas commettre d'erreur défensives. Même au milieu du terrain, on doit bien assurer la transmission de la balle et surtout ne pas se précipiter. On a 90 minutes pour remonter notre handicap. On doit jouer notre jeu. On ne doit surtout pas encaisser de but. Sinon, ça sera encore plus compliqué. Aussi, je compte beaucoup sur la présence en masse de notre public. Son soutien sera très précieux.» A déclaré le coach du MCA. A l'exception du latéral gauche Boudebouda, qui souffre d'une hernie discale, Le staff technique du Mouloudia disposera de l'ensemble de son effectif pour cette rencontre. Pour sa part, le manager général de la formation congolaise se méfie du duo d'attaque Mouloudéen. «Il y a une bonne complicité entre Souibah et Nekkache. Les deux attaquants se complètent parfaitement. On le voit très bien dans leurs permutations et leurs déplacement sur le terrain. On doit les neutraliser, mais aussi bloquer les couloirs pour empêcher le MCA de mettre en place son jeu. Nous avons notre idée pour contrer l'équipe algérienne», a souligné le Français Julien Mette, qui a assisté au denier match du Mouloudia face au CSC. Forte d'une centaine de personne, dont le fils du président Sasou Nguesso, la délégation congolaise est arrivée à Alger, dimanche soir, à bord d'un vol spécial. Les Congolais ont déposé leurs bagages à l'hôtel New Day de Hussein Dey.

Rédha M.