Jeux Africains de la Jeunesse, M. Ould Ali : Â« Lâ€™Ã©tat tient Ã  la rÃ©ussite de lâ€™Ã©vÃ¨nement Â»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a présidé hier une réunion de coordination avec les présidents, les DTN et les secrétaires généraux des fédérations sportives nationales, dans le cadre des préparatifs des jeux Africains de la jeunesse 2018, qui se dérouleront à Alger du 18 au 28 juillet.

Le ministre a fait savoir que l’État algérien tient absolument à la réussite de cette manifestation. «Le gouvernement algérien, sous la conduite de Son Excellence, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, apporte son soutien plein et total, et ne ménage aucun effort en associant ministères, institutions et services de sécurité et tous les moyens nécessaires pour la réussite de cet important évènement sportif continental», dit-il.

Cela, en allouant 7,855 milliards de dinars pour la mise à niveau des sites retenus pour la compétition, les séances d’entraînement, ainsi que pour les lieux d’hébergement des délégations sportives. Soit, l’organisation effective des JAJ. «On doit assurer une bonne organisation et engranger un maximum de médailles, du moment que nous sommes le pays organisateur. Tous nos efforts doivent converger dans ce sens», a affirmé M. Ould Ali. Il ajoute que «l’Algérie s’est toujours montrée à la hauteur à chaque fois qu’elle a eu à organiser une compétition régionale, continentale ou mondiale. Je donne comme exemple récent, celui du championnat d’Afrique de badminton organisé par notre pays, il y a seulement quelques jours, du 12 au 18 février. Ou encore les performances de nos athlètes en boxe, cyclisme et lutte, dans les championnats d’Afrique des dites disciplines. Notre pays recèle des potentialités et des capacités réelles. On a confiance en elles et on est toujours optimiste lorsqu’il s’agit de représenter l’Algérie comme il se doit». Ce rendez-vous des JAJ-2018 est une autre aubaine de montrer que l’Algérie est toujours à la hauteur, selon M. Ould Ali, optimiste et serein quant à la réussite de ces JAJ-2018 à Alger. Il dit que lorsque l’Algérie s’engage à abriter un évènement sportif à l’échelle africaine ou autre, elle tient ses engagements et ne lésine sur aucun moyen pour veiller à son succès. Tout doit être au point d’ici le coup d’envoi des Jeux. Il a aussi tenu à indiquer que la perspective de JAJ-2018 profitera aux jeunes athlètes. «Cela sera une excellente occasion pour l’émergence de nouveaux jeunes talents appelés à assurer la relève de l’élite sportive nationale à l’avenir. C’est aujourd’hui qu’on doit la préparer aux défis de demain. La mise à niveau des infrastructures sportives nationales profitera aux athlètes algériens et à cette génération montante de talentueux sportifs (garçons et filles) qui ont le soutien total de l’État», dit-il. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s’est par ailleurs montré rassurant envers les présidents des fédérations, en leur réitérant, encore une fois, sa disponibilité sur le plan personnel, à les écouter pour connaître leurs doléances, ainsi que celles des athlètes et des encadreurs. Plus de 2.500 athlètes, dont 230 algériens (garçons et filles), dont l’âge ne dépasse pas les 18 ans, participeront à ces Jeux, a indiqué le ministre. 31 disciplines sportives, dont 4 d’exhibition, sont retenues pour les JAJ-2018. Il était aussi question de la préparation de jeunes athlètes algériens concernés par les JAJ, qui doivent être mis dans les meilleures conditions, afin de leur permettre de défendre dignement les couleurs nationales. Il s’agit aussi de confirmer définitivement les sites de compétitions et d’entraînement des différentes disciplines, et de définir les règlements techniques des différentes compétitions, ainsi que l’ensemble des besoins en équipements, comme l’a souligné M. Ould Ali.

Mohamed-Amine Azzouz

Le ministre « surpris » par la réaction d’Addadi



M. El Hadi Ould Ali s’est dit «surpris» par la dernière sortie médiatique du président du Conseil international des jeux Méditerranéens (CIJM), l’Algérien Amar Addadi, considérant que l’inquiétude exprimée lundi concernant l’absence d’un Comité d’organisation des jeux Méditerranéens (JM) d’Oran-2021 n’«avait pas lieu d’être». «Sincèrement, j’ai été très surpris par cette réaction, car elle n’avait pas lieu d’être», a indiqué le MJS, hier à Alger, arguant que «les JM d’Oran n’auront lieu que dans trois ans», et que d’ici là, l’Algérie sera «entièrement prête» pour accueillir l’évènement. «Je me suis déjà rendu plusieurs fois à Oran, où j’ai constaté de mes propres yeux l’avancement des travaux, notamment au niveau du grand stade, de la piscine et des terrains d’athlétisme», a indiqué le ministre. «La commission chargée du suivi des JM-2021 comporte plusieurs membres qui coordonnent leurs efforts pour le bon déroulement des choses», a encore assuré le MJS.