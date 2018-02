2e Ã©dition des Sommets exÃ©cutifs de la FIFA : Zetchi demain Ã  Dar Es-Salam

Le président de la fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a été convié par la fédération internationale (FIFA) à assister à la deuxième édition des Sommets Exécutifs de l'instance mondiale, prévue jeudi prochain à Dar Es-Salaam (Tanzanie), a annoncé la FAF, ce lundi, sur son site officiel.

Dans un courrier transmis à la FAF, la FIFA a relevé «l’importance de la mise en place d’une plateforme permettant de renforcer le dialogue entre les associations membres et la direction ainsi que l'administration de la FIFA». «La FIFA est une organisation qui jouit d’une telle diversité que nous avons tout à gagner à apprendre les uns des autres.

Avoir une meilleure compréhension des besoins spécifiques en tant qu’association membre de la FIFA ne peut qu’être bénéfique dans la mission commune qui est la nôtre de poursuivre le développement du football dans le monde entier», précise la FAF, citant ce courrier.

Plusieurs thèmes seront débattus lors de cet évènement, entre autres, le programme «Forward» de la FIFA en route vers le prochain cycle, l’avenir des compétitions de jeunes, féminines et de Clubs de la FIFA, et l’amélioration du système de transferts et du calendrier international des matchs.