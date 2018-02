JSK : Vers la nomination du duo Bouali-Rahou

Alors qu'on s'attendait à ce que la question du nouvel entraîneur de la JSK soit réglée en un rien de temps, elle est finalement restée en suspens à l'heure où nous mettons sous presse. Il faut dire que la situation qui prévalait lundi soir au sein de la JS Kabylie prêtait carrément à confusion.

C'est le moins que l'on puisse dire lorsque nous entendons Cherif Mellal, le nouveau patron du club kabyle, s'opposer au départ de Noureddine Saâdi, à qui il avait pourtant proposé une résiliation de son contrat à l'amiable la veille. «J'ai parlé avec les joueurs et tous sont contre le départ de Saâdi. Ils m'ont assuré qu'il n'est pas responsable de la situation. Ils m'ont dit carrément que ce serait une grave erreur de se séparer de lui», a déclaré, au grand étonnement de tous, Cherif Mellal qui a ajouté qu'il allait proposer au technicien de 69 ans le «poste de directeur sportif». «Il a beaucoup d'expérience et de savoir- faire. Nous aurons toujours besoin de lui», a déclaré dans la presse le nouveau président de la JSK, qui ne semble pas avoir une idée précise sur le nom de l'entraîneur susceptible de reprendre les destinées de la barre technique kabyle.

Dans cette confusion, certains ont fait appel à Karim Doudane, démis de ses fonctions après l'arrivée de Mellal, pour reprendre du service. En outre, on a délégué la décision de nommer un nouvel entraîneur à Nassim Benabderrahmane, directeur général de la JSK. Ce dernier avait d'abord tenté de convaincre Sid-Ahmed Slimani au cours d'une rencontre invraisemblable qui était vouée à l'échec d'emblée, dans la mesure où le technicien est confortablement à la tête de l'OM depuis trois saisons et on l'imaginait mal accepter d'hériter d'une équipe malade et en danger de relégation avec toute la responsabilité que cela engendre.

Lors d'une rencontre à Alger dans la soirée de lundi à mardi, le technicien a exigé une avance de quatre mois de salaire et une prime de trois milliards de centimes en cas de maintien de la JSK, ladite prime devant être mentionnée noir sur blanc dans son contrat. Des exigences jugées irrecevables par les dirigeants de la JSK qui ont décidé de mettre fin, sans surprise, aux négociations.

En guise de solution de rechange, le club s'est rabattu sur la piste Foued Bouali, à l'arrêt depuis son départ de la JS Saoura. Le technicien serait partant pour une expérience à la JSK. L'idée des dirigeants est de l'associer à Slimane Raho à la tête de la barre technique avec l'objectif à court terme de sauver l'équipe de la relégation, et à moyen terme de bâtir en prévision de la saison prochaine.

Sur le principe, Foued Bouali est partant, tout comme Slimane Raho, souvent cité ces derniers temps pour intégrer le staff de la JSK. Sur le principe, une décision devrait intervenir dans les prochaines heures, sachant que la JSK se prépare à disputer un match déjà décisif en championnat ce samedi face à l'USMBA.

Amar B.