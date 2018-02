Coupe de la CAF, CR Belouizdad 2 - AS Onze CrÃ©ateurs de NiarÃ©la (Mali) 0 : Le Chabab avec brio

Le Chabab de Belouizdad a validé, hier au stade du 20-Août (Alger), son billet qualificatif pour le second tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine. Les protégés du technicien marocain Rachid Taoussi se sont imposés par le score net et sans bavure de 2 à 0, face au représentant malien l'AS Onze Créateurs de Niaréla.

Pour rappel, les coéquipiers de Naâmani avaient arraché le nul (1-1) à Bamako. Les joueurs du CRB, malgré leur avantage à la marque, ont d'emblée pris les choses en mains. Évoluant dans une configuration tactique offensive (4-3-3), avec un bloc relativement médian, le Chabab s’est montré dangereux dès les premières minutes de jeu. 6', la balle de Bechou est bien captée par le portier des visiteurs, Coulibaly. 15', la tête croisée de l'attaquant de pointe Aribi passe tout près du cadre. Adoptant un schéma de prudence (4-5-1 proche du 4-4-2), les poulains du coach Djibril Dram ont laissé passer le quart d'heure de vérité avant de sortir de leur coquille. Ce qui a permis aux locaux, notamment les attaquants, d'avoir un peu plus d'espaces pour s'exprimer. 30', le Chabab parvient à trouver le chemin des filets par l'intermédiaire de Bouchar. Le coup franc de Bechou est repoussé par le gardien. La balle revient dans les pieds du défenseur axial algérien qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque. De retour des vestiaires, la formation malienne n'a pas tardé à afficher ses intentions offensives. 47', Diakité oblige Salhi à se coucher pour empêcher l'égalisation. 54', le coup franc direct de Samaké passe tout près du cadre. Face à la domination des visiteurs, le staff technique du CRB a complètement modifié son organisation tactique (4-4-2 en losange), ainsi que sa stratégie de jeu. Avec l'incorporation de Lemhane à la place d'Aribi, le jeu s'est un peu équilibré. 66', le tir de Belaïli est bien capté par Coulibaly. 68', une longue balle en profondeur trouve Lakroum dans la surface. Ce dernier couvre son cuir et fixe le gardien, avant de loger la balle dans le petit filet. À deux à zéro, les Algériens se sont mis à l'abri. Ils ont surtout géré leur avantage, par la suite, en tentant de placer quelques contres. 72', Lakroum, seule face au gardien, échoue lamentablement. 78', le tir croisé de Belaïli passe à peine sur la transversale. Les joueurs maliens n'ont pas baissé les bras. Ils ont cru en leurs chances jusqu'au bout. Néanmoins, ils n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif adverse. 79', la balle de Lassana passe à côté. 86', Diakité élimine Bouchar d'un joli crochet extérieur, mais manque le cadre. «Mon équipe manque de compétition et de rythme. Le championnat malien n'a pas encore débuté, alors qu'en Algérie, on en est à la 21e journée. Cela nous a un peu pénalisés. On savait que la rencontre allait être difficile. Surtout après le match nul réalisé chez nous. Nous sommes très déçus de sortir dès le premier tour de cette compétition. Nous allons désormais devoir travailler plus pour progresser et revenir en force la saison prochaine. Félicitations pour le CRB et bonne chance pour la suite de la compétition», a déclaré l’entraîneur malien.

À noter la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, dans la tribune d'honneur du stade du 20-Août, pour suivre la rencontre.

Rédha M.