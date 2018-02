Grand Angle : Cherchez lâ€™erreur !

Le ministre d’État britannique, chargé des Affaires du Commonwealth, Alistair Burt, a souligné, dans un tweet posté après un «échange de vues très utile» avec l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, que son pays, le Royaume-Uni «soutient pleinement le processus mené par l'ONU pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable» dans le conflit au Sahara occidental occupé par le Maroc. M. Burt avait aussi à une autre occasion réaffirmé le soutien de Londres aux «efforts» déployés par le Secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution politique «juste et durable» au conflit du Sahara occidental. Il a ainsi ajouté que cette solution «doit garantir l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, dans le cadre d'arrangements compatibles avec les principes et les buts de la Charte des Nations unies». Mais il se trouve justement que les principes et les buts de la Charte sont bafoués, sans que l’organisation onusienne puisse faire grand-chose. La faute en incombe principalement à la France, selon le Front Polisario, qui dénonce depuis des années ce parti pris sans lequel le Maroc n’aurait pas perduré dans son entêtement et son refus de se soumettre à la légalité internationale. M. Horst Köhler tente de relancer le processus de négociations entre le Maroc et les Sahraouis, dans l’impasse depuis 2012. Mais si le Polisario a annoncé sa disponibilité à reprendre les négociations directes, il en est autrement du Maroc qui a décliné l’invitation adressée de se rendre à Berlin pour des «discussions séparées» avec l’envoyé spécial du SG de l’ONU. Une attitude qui n’est pas pour surprendre les observateurs, tant il est vrai que la stratégie de Rabat n’a pas changé d’un iota sur cette question. Pourtant, le Maroc sait qu’il n’aura jamais le dernier mot, puisque tôt ou tard, il sera dans l’obligation de se conformer aux résolutions de l’ONU. Reste que la question qui mérite d’être soulevée ici est celle de savoir si Londres et tous les autres pays, dont certains sont également membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU — qui affirment soutenir les efforts de l’actuel envoyé spécial du SG de l’ONU pour le Sahara occidental après, avoir soutenu ceux de ses prédécesseurs — ignorent ou feignent juste d’ignorer cette vérité.

Nadia K.