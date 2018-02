M. Abbas devant le Conseil de sÃ©curitÃ© : Une vision de paix

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a demandé, hier au Conseil de sécurité de l’ONU, la création d’un mécanisme multilatéral pour régler toutes les questions liées au processus de paix au Moyen-Orient, conformément aux accords d’Oslo. Dans un discours prononcé devant le Conseil de sécurité, le président Abbas a énuméré avec clarté les revendications palestiniennes concernant la paix dans la région, en expliquant que ce mécanisme multilatéral devrait permettre aux deux parties au conflit de régler les questions liées au statut final d’El-Qods occupée, et aux problèmes des réfugiés, des prisonniers, de la sécurité et des colonies israéliennes.

M. Abbas a exigé que les négociations pour la création de ce mécanisme soient menées sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies, et soient assorties de calendrier concret permettant de garantir le respect des accords conclus. Pendant la période des négociations, toutes les parties au conflit doivent s’abstenir de prendre des décisions unilatérales qui peuvent affecter la solution finale, a-t-il ajouté.

Le président palestinien a également exigé l’annulation de la décision des États-Unis de transférer l’ambassade américaine à la Ville Sainte comme préalable à toute initiative de paix. Abbas a également demandé la convocation d’une conférence internationale sur la paix au Moyen-Orient en mai prochain, sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies, avec une participation vaste des acteurs internationaux et des parties au conflit. La prochaine conférence doit reconnaître l’État de Palestine comme membre à part entière de l’organisation des Nations unies et garantir au peuple palestinien une protection internationale, a enchainé Mahmoud Abbas. Intervenant peu avant que le président Abbas ne prenne la parole, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé qu’il n’y avait pas «d’alternative ou de plan B» à la solution à deux États en Palestine. «Je suis ici pour dire encore une fois à quel point l’ONU est attachée aux efforts déployés pour parvenir à une solution à deux États, une solution permettant de régler toutes les questions du statut définitif sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies et du droit international», a déclaré M. Guterres. «Il est nécessaire de trouver une solution politique à ce conflit qui n’a que trop duré», a-t-il soutenu.

(APS)