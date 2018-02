Commerce : Plus de 140.000 femmes investissent le crÃ©neau

Le commerce tente beaucoup de femmes chez-nous. Elles ne se contentent plus d’être vendeuses dans un magasin, mais vont plus loin, en investissant dans ce domaine. Plus de 140.000 activités commerciales, en 2017, sont détenues par des femmes, contre 116.000 fin 2012. En effet, ces chiffres ne laissent plus de doute sur ce revirement tant en termes de mentalité que de créneaux qui se féminisent. Les marchés, jusque-là connus pour être des espaces masculins par excellence, s’ouvrent désormais à la gent féminine, non pas pour faire des emplettes, mais pour se lancer dans le commerce. Vendre séduit de plus en plus les femmes de nos jours. En effet, l’investissement dans l’activité commerciale n’est plus le seul apanage des hommes, puisque des dizaines de centaines de femmes défient les us et coutumes et même les idées reçues et stéréotypées qui les confinent dans certains métiers. Halima vend des vêtements usés dans l’un des marchés populaires d’Alger. Elle étale à même le sol des vieux habits, pas forcément de sa propre famille. «On me donne des vêtements à vendre et ça me fait un peu d’argent pour faire face aux besoins de ma petite famille, composée de cinq personnes. Halima, étant divorcée, sans qualification, a dû recourir à cet ultime chemin pour survivre. Elle n’est pas la seule à recourir à ce procédé d’ailleurs. Khalti Fettouma, elle aussi s’y est mise pour vendre dans un autre marché d’Alger des robes d’intérieur, des taies d’oreiller et plein de petits trucs. Elle dira qu’après le décès de son mari qui ne lui a rien laissé, ni pension ni fortune, elle n’avait d’autre alternative que de suivre la voie de la débrouillardise. «Je vends pour ne pas mourir de faim, d’autant plus que je n’ai personne pour me prendre en charge. Aujourd’hui, la société a bel et bien changé, et cette mutation est perceptible au niveau de nos marchés, notamment pour l’aspect lié à la composition du métier du commerçant qui s’ouvre, ces dernières années, aux femmes. Le nombre de femmes qui détiennent un registre du commerce, sans parler de celles qui sont dans l’informel, prouve que les femmes ont réussi à «renverser» les tabous et ont même fini par apprendre le jargon des commerçants. Le monde des transactions est complexe, mais il n’est certainement pas impénétrable pour ces braves femmes qui côtoient quotidiennement des hommes.

Samia D.