Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Caravane de solidaritÃ© avec les familles dÃ©munies

La Direction de l’action sociale de la wilaya de Bordj Bou Arréridj a dépêché, cette semaine, une caravane de solidarité avec les familles démunies de la wilaya. Cette caravane, organisée en coordination avec les services de la daïra, a visé trois communes de la daïra qui font partie des 10 les plus pauvres de la wilaya. Il s’agit de Ouled Sidi Brahim, Bendaoud et Harraza.

Les familles, au nombre de 45 qui ont été déterminées par la cellule de proximité de la région, n’ont pas manqué d’apprécier cette initiative d’autant qu’elle a eu lieu en pleine période hivernale. Les communes qui sont situées dans un relief difficile sont connues pour leur froid. Heureusement qu’elles ont bénéficié depuis quelque temps du gaz naturel. Mais la visite des membres de la caravane, qui représentent plusieurs services de la wilaya, leur a fait peut-être plus chaud au cœur grâce au réconfort qu’ils leur ont apporté. Ces membres qui ont bravé le froid et les pentes des localités concernées ne se sont pas déplacés les mains vides. Ils ont emporté avec eux des vêtements, des couvertures, des matelas, des denrées alimentaires, des draps et même des fourneaux ainsi que des appareils de cuisine pour ces familles dont la plupart sont sans ressources. Certaines d’entre elles comptent des veuves, des orphelins et des handicapés. Cette caravane, qui doit sortir chaque semaine dans une daïra de la wilaya, a prévu de se rendre dans les communes de Djaâfra. Rappelons que les dix régions les plus pauvres de la wilaya se trouvent dans les daïras de Mansourah et El Hamadia avec respectivement trois communes chacune, et Djaâfra qui en compte deux. Les deux communes restantes à savoir Ouled Dahmane et Taguelait sont situées respectivement dans les daïras de Bordj Zemmoura et Bordj Ghedir. Ce sont des localités montagneuses qui ont longtemps souffert de l’isolement, donc privées de la dynamique économique que la wilaya a connue ces dernières années. Cette situation a poussé les autorités de la wilaya, qui sont conscientes du retard qu’elles ont accusé en matière de développement local, à les inscrire comme prioritaires dans les différents programmes comme le raccordement au gaz naturel et à l’eau potable et surtout l’aménagement des routes.

F. D.