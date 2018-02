Projet Â« mon espace vert Â» : La nature en ville

Objectifs atteints. Les 200 élèves issus de différents établissements éducatifs de la wilaya d'Alger, qui ont participé, au niveau de l'École de propreté relevant de l'entreprise Netcom à Bologhine, à la création d'une pépinière pédagogique au sein de leur école, sont repartis avec une prise de conscience quant à la nécessité de préserver le patrimoine naturel.

Une initiative qui permet aux élèves de mieux saisir l’importance des milieux naturels urbains et de poser des actions concrètes dans leur milieu de vie. Il s’agit d’une action des services de la conservation des forêts de la wilaya d'Alger qui procèdent a travers cette opération au lancement de la 2e campagne de sensibilisation à la préservation et la protection du patrimoine forestier d'Alger au titre du projet «Mon espace vert», une initiative visant à promouvoir la culture de la protection de l'environnement, notamment au sein des établissements scolaires. Le programme de cette 2e édition du projet «Mon espace vert», lancée l'année dernière et devant s'étaler jusqu'au 21 mars prochain, sera marqué par une vaste opération de reboisement à travers les différents espaces forestiers de la wilaya, qui associera les élèves aux efforts et initiatives visant à protéger l'environnement, avec la participation des associations et partenaires concernés par ce domaine.

Encadrée par la Direction des forêts et l'Institut national de la recherche forestière (INRF), cette nouvelle pépinière pédagogique a vu la participation de 200 élèves issus de différents établissements éducatifs de la capitale, ayant bénéficié à cet effet de cours de sensibilisation à la protection de l'environnement, en sus d'une visite au club vert de l'Ecole, a indiqué Mme Saidi Imene, coordinatrice du programme, organisé, dans sa deuxième édition, sous le slogan «créer mon espace vert».

Sur la question de l’éducation à l’environnement, cette responsable répond que c’est une éducation civique qui a pour but «d’amener les individus et les collectivités à saisir la complexité de l’environnement tant naturel que créé par l’homme, complexité due par l’interactivité de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels». Et de continuer : «Cette éducation à l’environnement vise aussi à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à trouver la solution à des problèmes de l’environnement et à la gestion de la qualité de l’environnement.» «Elle s'appuie sur des valeurs de respect de la vie, de la diversité et d’autrui, en y associant les valeurs fondamentales de l’humanisme et de l’écologie, à savoir le respect de l’individu, de son épanouissement et de sa liberté, respect des équilibres de la nature et des relations de l’homme avec son milieu», précise-t-elle.



5.000 ha répartis sur 113 sites forestiers



La journée de sensibilisation vise à promouvoir la culture de la protection et de la préservation de l'environnement, du patrimoine forestier et de la diversité de la faune et de la flore chez les élèves, à travers l'organisation d'expositions sur l'importance du tri sélectif, des pépinières, des ateliers sur le recyclage, des jeux éducatifs et ludiques, outre l'information sur la gestion du papier et l'utilisation des bouteilles en plastique recyclées pour la plantation, a fait savoir la chargée de ce programme. Les élèves recevront dans ce cadre des explications sur les pépinières et les différentes végétations forestières en Algérie, afin de «consolider» leurs connaissances sur le sujet de l’environnement. L'Agence nationale des déchets (AND), l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (ANGIRE) et l'Association des parents d'élèves de la wilaya d'Alger ont participé à cette initiative. Il faut préciser que la surface forestière de la wilaya d'Alger s'étend sur plus de 5000 ha répartis sur 113 sites forestiers dont la majorité en milieu urbain, oscillant entre 1 et 8 ha, tandis que la superficie des grandes forêts de la capitale varie entre 300 et 600 ha, à l'instar des forêts de Maqtaa Kheïra, Bouchaoui, Bouzaréah, Ben Aknoun, Baïnem. Parents et enfants apportent plus de nature au sein de l'école, ils expérimentent la nature en ville et entretiennent ensemble «leur jardin». De belles baies rouges et de belles joues rouges, du romarin odorant, des cours passionnants et des mises au vert, telle est la récolte attendue !

Farida Larbi