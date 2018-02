Le chiffre du jour : 7,76 milliards de dollars

Akinwumi Adesina, le numéro un de la Banque africaine de développement (BAD) a exprimé sa satisfaction quant aux bons résultats entre 2015 et 2017 de son institution, depuis qu’il en a pris les commandes. D’après lui, le bénéfice net de la BAD continue de progresser solidement. Nous sommes passés de 492,7 millions de dollars, à ma prise de service en 2015 à 556,6 millions de dollars en 2016 puis à 855 millions de dollars en 2017, soit une progression de plus de 54% par rapport à 2016. Et ça représente également une progression de 73% par rapport à notre niveau de 2015. Il ajoute que la banque avait réalisé ses plus gros déboursements de capitaux sur une année, en injectant 7,76 milliards de dollars dans l’économie africaine en 2017, et ceci tout en maintenant sa note «triple A» auprès de toutes les grandes agences de notations.