Nigeria : grand sommet pÃ©trolier

La première édition d’un sommet qui doit s’imposer comme le plus important sommet d’Afrique sur le pétrole s’est ouverte lundi à Abuja, avec pour objectif de relancer l’industrie pétrolière en Afrique. Le ministre nigérian du Pétrole, Ibe Kachikwu, a déclaré le sommet ouvert au nom du président Muhammadu Buhari, soulignant que le Nigeria souhaite jouer un rôle de leader dans le secteur des hydrocarbures en Afrique. Le Sommet international du Nigeria sur le pétrole est organisé avec pour ambition d’établir la plus importante plateforme de l’Afrique et son lien vers le reste du monde dans ce secteur, a indiqué M. Kachikwu.

Ce sommet comporte une présentation par les compagnies internationales du pétrole et du gaz de leurs technologies, équipements et matériels, et opportunités d’investissements, les plus récents. «Il a pour objectif de produire des avantages économiques potentiels, de générer de l’emploi et d’accroître les échanges commerciaux au Nigeria et en Afrique», a indiqué M. Kachikwu.

L’industrie pétrolière nigériane est la plus importante d’Afrique, avec des réserves prouvées de pétrole et de gaz de 37 milliards de barils et de 5.436 milliards de mètres cubes respectivement.

Des centaines de délégués de multinationales pétrolières et gazières sont présents à ce sommet de cinq jours à Abuja.