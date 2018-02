Djamel Benbelkacem, vice-gouverneur de la Banque dâ€™AlgÃ©rie : Â« Importante capacitÃ© de rÃ©silience de lâ€™Ã©conomie nationale Â»

En dépit d’une situation de déséquilibre des finances publiques, déséquilibres budgétaires et des paiements extérieurs, «l’économie nationale dispose d’une capacité de résilience supérieure à des économies exportatrices de ressources, comme le pétrole et les hydrocarbures».

C’est le constat qu’a dressé le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, lors de son passage, hier, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. La baisse des réserves de change, passant de 114,1 milliards de dollars en 2016, à 97,3 Mds USD en 2017, et celle de la balance des paiements, ainsi que le recul de taux de change de la monnaie nationale, explique Djamel Benbelkacem, renseignent sur la «supériorité de la dépense intérieure brute sur l’offre». Enchaînant, l’hôte de la radio explique que le taux global de croissance de 2,2 pour 2017 est «une prévision de clôture». Et la baisse annoncée par rapport à 2016, «est due principalement à la baisse de la valeur ajoutée dans le secteur des hydrocarbures». Dans une autre optique, M. Benbelkacem confirme que ce n’est pas le taux de la valeur du dinar qui a baissé, mais c’est celle de l’euro qui a fortement augmenté. «En moyenne annuelle la baisse n’est que de 7%. En fin de période, le dinar a perdu 15%», explique le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, ajoutant que «le dinar n’est pas la seule monnaie à connaître un recul par rapport à l’euro qui ne cesse de s’apprécier». L’autorité financière qu’il représente, «n’a opéré que les ajustements nécessaires». Explicite, le même responsable souligne que «si les monnaies de nos pays partenaires se sont dépréciées par rapport à l’euro et que nous n’avons pas déprécié le dinar, on aurait donné une prime à l’importation en provenance de ces pays-là».



« Le taux de change ne peut pas diminuer à lui seul les importations. »



Interrogé dans la même optique sur l’impact de la mise en œuvre de la politique du «financement non conventionnel», M. Benbelkacem rassure que cet outil n’a pas d’impact direct ni à court terme sur la valeur de la monnaie nationale. Il affirme que «le financement non conventionnel a été mis en place dans des situations exceptionnelles dans le but d’accompagner les réformes structurelles de notre économie qui permettront, sur les cinq prochaines années, à rétablir les équilibres de la balance des paiements et du budget de l’Etat. L’opération est bien encadrée et elle est limitée dans le temps». Sur sa lancée, il indique que «si ces objectifs sont atteints», la valeur du dinar ne sera pas impactée. Cette valeur, poursuit-il, «évoluera en fonction de notre capacité à nous diversifier, à augmenter notre offre interne de biens et de services. Ce sont les défis que doit relever notre économie pour permettre à la monnaie de se revaloriser ou du moins se stabiliser». Plus précis, il fait savoir que le cours de change d’une monnaie évolue en fonction des performances économiques d’un pays, alors que l’économie nationale, regrette-t-il, «n’est pas assez performante, ni assez compétitive». Est-ce le financement non conventionnel peut-il donner une nouvelle dynamique à la machine économique ? Réponse : Les vrais défis pour l’économie ont pour noms, explique M. Benbelkacem, «rétablissement des équilibres macroéconomiques» et «augmentation de l’offre», avec entre autres l’amélioration du recouvrement fiscal, la rationalisation des subventions et de la dépense aussi.



Collecte des ressources : « Manque d’agressivité de banques commerciales. »



Rappelant que le taux de change a été dans un premier temps, en 2015, «le premier amortisseur» permettant d’atténuer l’impact de la crise, le représentant de la Banque d’Algérie, affirme néanmoins que «le taux de change ne peut pas diminuer à lui seul les importations». «Résoudre le problème des importations, argumente-t-il, c’est résoudre les problèmes structurels et les grands déséquilibres de notre économie. Il y a d’autres variables qu’il faut mettre en œuvre pour pouvoir rétablir ces équilibres». Qu’en est-il des licences d’importation ? Ont-elles eu l’effet escompté pour réduire les importations ? «Globalement, les mesures administratives ne sont pas toujours efficaces, l’idéal est d’opter pour des leviers économiques». A propos de l’argent non bancarisé, estimé entre 27 à 28 milliards de dollars, M. Benbelkacem précise que «nous avons une masse monétaire d’environ 14.000 milliards de dinars, dont 4.780 milliards sous forme de billets et de pièces que détiennent les agents économiques». Pour que cette bancarisation atteigne de meilleurs niveaux, le vice-gouverneur de la BA ne va pas avec le dos de la cuillère pour solliciter les banques commerciales à engager des stratégies agressives pour la collecte des ressources. Ces entités, enchaîne-t-il, «ne fournissent pas assez d’efforts en la matière». Sur le changement de monnaie, évoqué par certains économistes, pour ramasser l’argent informel, M. Benbelkacem rétorque, sentencieux, que le sujet «n’est pas du tout d’actualité, c’est un non sens». Et rappelle que la BA a commencé il y a au moins une année le «rafraîchissement» des billets de banque. Rebondissant par ailleurs sur la réévaluation de l’allocation touristique, qui a fait couler beaucoup d’encre, le même responsable dira qu’«on ne peut pas actuellement puiser dans les réserves de change pour financer le tourisme». Sur l’endettement, M. Benbelkacem explique que la dette algérienne vis-à-vis de l’étranger reste «extrêmement faible», éventuellement la «moins élevée au monde», représentant à moyen et long termes entre 1% à 2% du PIB.

Fouad Irnatene