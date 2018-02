Le ministre des Finances : Â« les transferts soCiaux seRont Maintenus Â»

«Les transferts sociaux en matière de subvention de produits de large consommation seront maintenus, en dépit des difficultés financières auxquelles est confronté le pays», a déclaré le ministre des Finances.

Dans ses réponses aux préoccupations des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), à l’issue des débats autour du projet de la loi portant Règlement budgétaire de l’exercice 2015, M. Abderrahmane Raouya a aussi mis l’accent sur l’importance et le rôle de ces transferts dans «la concrétisation de la justice sociale, à travers la redistribution du revenu au profit des franges démunies et celles nécessitant l’aide de l’État». Clair, net et précis, le ministre des Finances a insisté sur le fait que ces efforts vont se poursuivre, en dépit de la conjoncture économique difficile que traverse le pays. Poursuivant ses propos, il note, cependant, qu’une réflexion est engagée actuellement sur «les mécanismes à mettre en place pour maîtriser ces transferts en termes de rationalisation et d’un meilleur ciblage des catégories suivant le programme tracé par le gouvernement».

S’exprimant ensuite, à propos de la fraude et de l’évasion fiscales, le ministre qualifie de «priorité», la lutte contre ce phénomène. Il révèle que plus de 120.000 opérateurs économiques sont inscrits au fichier national des fraudeurs, et qui sont «auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières». M. Raouya a fait savoir que «ces fraudeurs sont exclus des transactions commerciales extérieures (import/export), de la participation aux marchés publics et des avantages accordés aux investisseurs, en application des dispositions de la loi des finances complémentaires de 2009 ». Le premier argentier du pays a précisé, d’autre part, qu’outre ce fichier, «l’administration fiscale a pris plusieurs mesures, pour faire face à la fraude et à l’évasion fiscales, notamment la multiplication du nombre des contrôleurs fiscaux, la réorientation du contrôle vers les données au niveau des services, l’intensification des interventions, l’introduction de nouveaux procédés, comme le contrôle inopiné, outre le suivi des dossiers d’importance majeure ou à grand risque». Le ministre a évoqué, dans ce cadre, le renforcement de la coopération entre les services fiscaux et les autres services concernés par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, à travers l’échange d’informations, principalement avec les Douanes, le Centre national du registre national du commerce (CNRC) et la Banque d’Algérie (BA). Pour ce qui concerne l’international, M. Raouya a souligné que «l’échange d’informations est régulier, notamment avec les pays avec lesquels l’Algérie a signé des conventions de coopération fiscale».

Cela dit, ajoute le ministre, «des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faire face à la fraude et à l’évasion fiscales». Il cite, notamment l’introduction des nouvelles technologies, ainsi que l’imposition de la facturation à toutes les transactions commerciales. Le ministre, qui s’est longuement exprimé sur cette impérieuse nécessité de déployer davantage d’efforts, a toutefois fait remarquer que cela «ne doit pas occulter les résultats positifs enregistrés et qui contribuent à réduire graduellement la dépendance aux recettes du secteur des hydrocarbures». Il signale, dans ce contexte, l’augmentation de la fiscalité ordinaire de 1.179 milliards DA, en 2008, à 2.841 milliards DA en 2015, soit un taux de croissance de 140% en huit années. «Ainsi, la part de la fiscalité ordinaire représente 62% de l’ensemble de la fiscalité recouvrée en 2015, contre 41% en 2008», a-t-il fait savoir.

En réponse à une autre préoccupation soulevée par les membres de l’APN, à savoir celle qui concerne la problématique de l’efficacité des comptes d’affectation spéciale (CAS), M. Raouya a souligné que le gouvernement poursuivra ses efforts pour l’assainissement de ces comptes et la réduction progressive de leur nombre à 51, d’ici la fin de l’année en cours, rappelant qu’ils étaient de 73 en 2010, 66 en 2015 et 56 en 2017. Poursuivant ses propos, le ministre a indiqué que leur solde global a reculé de 10.627 milliards DA en 2010, à 4.056 milliards DA en 2017, soit un taux de 56%. Évoquant le retard des projets, M. Raouya a cité nombre de facteurs, notamment «la lenteur des procédures administratives et des formalités d’approbation des projets, les problèmes ayant trait à leur maturation, au manque de bureaux d’études spécialisés et à l’infructuosité des marchés y afférents». Le montant des réévaluations découlant essentiellement de ce phénomène a reculé de 41%, entre 2008 et 2015, a affirmé le ministre des Finances.



« La loi-cadre relative aux lois de finances révisée »



On apprend également, à la faveur de cette séance plénière consacrée au débat du texte portant Règlement budgétaire de l’exercice 2015, que la loi 84-17 relative aux lois de finances connaîtra une révision cette année, et que les amendements en cours d’élaboration sont relatifs à «la révision de l’année de référence concernée par la loi du Règlement budgétaire, fixée actuellement à l’année qui précède l’examen de la loi de trois (3) années».

M. Raouya, qui répondait aux préoccupations des députés — qui avaient demandé, lors des débats, d’avancer l’année de référence de la loi de 3 à 2 ou à une année, estimant que la durée de trois ans pour présenter le projet de Règlement était «très longue», au vu de la complexité des indicateurs économiques — a révélé que les services de son département s’attellent à «apporter les dernières retouches» aux dispositions de la loi-cadre relative aux lois de finances, signalant dans ce sens que «tous les efforts sont consentis pour le présenter au Parlement, durant l’année en cours». La réduction attendue de la durée de présentation du projet de loi portant Règlement budgétaire s’inscrit, en fait, «dans le cadre des réformes et actions de modernisation en matière de budget, de comptabilité et de fiscalité», précise M. Raouya.

Soraya Guemmouri

Des députés recommandent l’amélioration du recouvrement

Les interventions des députés ont été axées sur l’importance de renforcer le contrôle, en vue d’améliorer le recouvrement fiscal et d’éviter les réévaluations des projets. Le député Hadjoudj Abdelkader (FLN) a relevé que l’Algérie continue à faire face au problème des créances fiscales non recouvrées, en dépit des observations de la part de la Cour des comptes, durant plusieurs années. La députée Hendia Merouani du même parti a mis l’accent sur l’impératif d’éviter les coûts supplémentaires induits par le retard accusé dans la réalisation des projets.

Le député du PT, Ramdane Taâzibt, a soulevé la problématique du recours «excessif» à la réévaluation des projets, dont certains à hauteur de 100%, et il a prôné le renforcement de la lutte contre la surfacturation. Le député de l’Alliance Nahda-Adala-Bina, Lakhdar Benkhellaf, a indiqué que le rapport de la Cour des comptes de 2015 fait ressortir la «mauvaise gestion», pointant «l’absence d’une culture de contrôle».

Pour sa part, le député Ali Aïssaoui, de la même formation politique, a demandé des explications sur «les déclarations relatives à la levée des subventions sur le carburant en 2019». De son côté, la députée du parti Mouvement de la société pour la paix (MSP), Mme Nora Chettouh, a salué le contenu du rapport de la Cour des comptes, au sujet du projet de loi relative au Règlement budgétaire de 2015, indiquant en revanche que la présentation est en retard, et qu’elle aurait dû avoir lieu en 2017.

Elle a mis l’accent en outre sur la nécessité de revoir les lois des finances, à la lumière du recul des recettes, et d’éviter la réévaluation des projets qui coûtent cher au Trésor. Le député Mohamed El-Attia, du même parti, a salué quant à lui le maintien du choix social, en dépit de la régression des prix du pétrole. D’autres députés ont soulevé des préoccupations locales relatives au retard accusé dans la réalisation de certains projets. Intervenant, à l’ouverture de la plénière, le président de l’APN, Saïd Bouhajda, a mis l’accent sur l’importance de la présentation et du débat du projet de loi portant règlement budgétaire de 2015, ajoutant qu’il intervient dans une conjoncture économique et financière particulière, impliquant, a-t-il estimé, d’examiner les moyens susceptibles de gérer efficacement l’argent public. (APS)