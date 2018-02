Distributeurs de billets dâ€™AlgÃ©rie Poste : 300.000 transactions en trois jours

Les distributeurs automatiques de billets de banques (DAB) de l’opérateur public Algérie Poste fonctionnent normalement, a assuré hier l’opérateur, dans un communiqué, relevant que «plus de 300.000 transactions ont été effectuées sur ces distributeurs, entre jeudi et samedi derniers». «Les distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnent normalement, et Algérie Poste n’a enregistré aucune défaillance au niveau de ses distributeurs, que ce soit avec la nouvelle carte Edahabia ou avec les anciennes cartes», assure la même source.

Algérie Poste a, ainsi, enregistré, entre jeudi et samedi, «plus de 300.000 transactions sur les distributeurs», ajoute le communiqué, réfutant catégoriquement «de fausses informations visant à nuire à la réputation de l’institution». (APS)