Industrie Ã©lectronique et mÃ©canique : Les entreprises japonaises invitÃ©es Ã  investir

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a invité, hier à Alger, les entreprises japonaises réputées pour leur niveau d’expertise et de technicité à investir en Algérie, notamment dans le domaine de l’électronique et de la sous-traitance mécanique, a indiqué un communiqué du ministère. Cet appel a été lancé, lors de son entretien avec l’ambassadeur du Japon, M. Massaya Fujiwara, qui était accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires japonais. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué, notamment la coopération économique et industrielle entre l’Algérie et le Japon, et les moyens de la renforcer.

À cet effet, ils ont cerné certains secteurs dans lesquels les deux pays peuvent bâtir des partenariats mutuellement bénéfiques, notamment dans les secteurs de l’électronique, de la sous-traitance, de l’industrie électrique, des télécommunications et des technologies de l’information. «Les entreprises algériennes ont des programmes importants pour la fabrication des équipements. Nous souhaitons créer des partenariats avec des entreprises japonaises, pour concrétiser ces projets en Algérie», a indiqué M. Yousfi. Le ministre a cité essentiellement le secteur de l’électronique qui «ouvre des opportunités intéressantes pour les entreprises des deux pays», précise le communiqué. M. Yousfi a également évoqué la sous-traitance mécanique comme un domaine de partenariat «fructueux» entre le Japon et l’Algérie, «qui veut se lancer dans ce créneau pour bâtir une industrie automobile solide», ajoute la même source. Dans ce cadre, il a appelé les entreprises japonaises à investir en Algérie dans la fabrication des pièces de rechange et des composantes mécaniques, un segment qui offre aux investisseurs locaux et étrangers, des avantages importants, notamment sur le plan fiscal, précise le communiqué. À cette occasion, le ministre a invité les entreprises japonaises activant dans ce domaine à participer au forum de la sous-traitance des véhicules, prévu début mars prochain à Alger. De son côté, l’ambassadeur japonais a affiché l’intérêt des opérateurs économiques de son pays pour le marché algérien et pour l’établissement de réels partenariats industriels avec leurs homologues algériens. M. Fujiwara a aussi affirmé la disponibilité de la partie japonaise à assurer un transfert du savoir-faire à la partie algérienne. (APS)