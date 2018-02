Education : Le calendrier scolaire sera respectÃ©

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a tenu, dimanche soir au siège de son département, une réunion avec les représentants des syndicats autonomes relevant de l’intersyndicale du secteur, en vue d’examiner la plateforme des revendications contenues dans le préavis de grève pour demain et après-demain.

Il s’agit du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (UNPEF), du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), du Conseil des lycées d’Alger (CLA) et du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE). Parmi les revendications soulevées par le collectif, «la révision des dysfonctionnements contenus dans le Statut des travailleurs de l’éducation, l’application du décret présidentiel 14-266 concernant les diplômes d’études universitaires appliquées (DEUA) et de Licence, la révision de l’arrêté ministériel relatif aux examens professionnels et la révision de la note éliminatoire dans la matière non essentielle». Le collectif syndical revendique également «l’amélioration de la situation sociale des corps communs et des professionnels, l’abrogation de l’article 87 bis du code du travail et l’institution d’une prime incitative préservant leur dignité. Il s’agit également de la révision du régime indemnitaire et de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires en adéquation avec l’indice de vie, l’unification de la prime d’excellence dans les régions concernées (Sud et Haut plateaux) et l’actualisation de la prime de zone sur la base du nouveau salaire de base».



M. Chaïb Draâ Elthani : « Les revendications prises en charge. »



«Le ministère de l’Éducation nationale a répondu favorablement à tous les points posés par les syndicalistes lors des rencontres bilatérales tenues dimanche.» C’est ce qu’a souligné, hier, M. Mohamed Chaïb Draâ Elthani, conseiller au ministère, à la Radio nationale. «Nous avons reçu des préavis de grèves des cinq syndicats et nous avons tout de suite entamé les rencontres bilatérales», a indiqué le même responsable, notant qu’il a été procédé à l’examen des revendications de chaque syndicat à part. «Je confirme que celles-ci sont pris en charge. Mieux, pour certains dossiers en rapport avec leurs doléances, nous avons même sollicité les propositions des concernés pour assurer une réponse adaptée», a-t-il appuyé.

En outre, M. Chaïb Draâ Elthani a estimé que certaines revendications du Cnapeste ne relèvent pas des prérogatives du ministère de l’Education nationale, à l’exemple de l’amélioration du pouvoir d’achat, la revalorisation du point indiciaire, le code du travail...», estimant que depuis 2014, le gros des revendications socioprofessionnelles posées au niveau national ont été résolues. Il a ajouté, dans ce sens, que les problèmes qui se posent aujourd’hui relèvent beaucoup plus de la gestion locale que nationale, estimant que 80% des problèmes qui se posent dans le secteur relèvent des relations humaines entre les fonctionnaires.

Sur les rencontres bilatérales tenues dimanche entre le ministère et les représentants des cinq syndicats du secteur, il a indiqué que la tutelle a répondu «favorablement à tous les points posés quand la revendication relève des prérogatives du ministère».

« L’une des devises principales de la ministre de l’Education nationale est de promouvoir le dialogue et la concertation», a-t-il noté. Il a rappelé en outre que le secteur a résolu depuis 2014 la majorité des problèmes socioprofessionnels, précisant que les préoccupations d’aujourd’hui sont «pour la plupart plutôt d’ordre local que national». «Au cours des dernières années, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a pu régler beaucoup de problèmes qui ont permis au secteur de se stabiliser et d’appliquer la réforme initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», fera remarquer le conseiller, avant de préciser que 80 % des problèmes posés aujourd’hui sont relationnels entre fonctionnaires. Pour M. Chaïb Draâ Elthani, des décisions gouvernementales ont permis de régler énormément de problèmes.

Il reste quelques dysfonctionnements et la commission s’est attelée à les examiner pour apporter des correctifs. «Nous sommes effectivement à la fin des travaux de cette commission. Une fois le dossier finalisé, il sera remis à la ministre pour étudier les propositions sur le plan technique», a-t-il souligné. Le même responsable a tenu à rassurer les élèves et leurs parents que toutes les dispositions pédagogiques et organisationnelles ont été prises pour rattraper le retard causé par le débrayage, notamment dans les wilayas de Blida et Bejaïa, précisant que le calendrier scolaire annoncé au début de l’année sera respecté. «Toutes les dispositions organisationnelles, humaines et matérielles ont été prises pour assurer une bonne scolarité à nos enfants», a-t-il rassuré, faisant savoir que des inspecteurs centraux et des inspecteurs de disciplines ont été désignés à l’effet d’accompagner les enseignants au niveau des établissements qui ont connu des perturbations.

Kamélia Hadjib et agences