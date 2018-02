UniversitÃ© et entrepreneuriat : Les Ã©tudiants sâ€™impliquent Ã  SÃ©tif

Sensibiliser les étudiants et les initier à l’acte d’entreprendre, en ancrant en eux cette culture entrepreneuriale qui puisse leur permettre dores et déjà de mâturer les projets et autres idées novatrices dont ils sont porteurs, et partant, les préparer à prendre en charge leur avenir et mettre en place leur propre microentreprise.

C’est là l’objectif de toutes ces rencontres d’information et de sensibilisation, qui sont organisées à Sétif par l’agence de wilaya de l’ANSEJ et la maison de l’entrepreneuriat de l’université Ferhat-Abbes Sétif 1.

Des rencontres d’autant plus importantes qu’elles s’inscrivent dans un cadre de concertation et de partenariat, permettant notamment d’impulser la promotion et le développement de l’esprit entrepreneurial et faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. Intitulées les «lundi de l’Entrepreneuriat», ces rencontres, qui se poursuivront jusqu’au 16 avril de l’année en cours, permettront de toucher le maximum d’étudiants structurés au niveau de tous les instituts et facultés de cette université.

Autant d’initiatives qui, si elles attestent de la volonté de l’ANSEJ de se rapprocher de la population estudiantine, la sensibiliser et l’accompagner dans la réalisation des projets, n’en sont pas moins sans affirmer l’impact positif produit par cette maison de l’entrepreneuriat qui a été installée, rappelons-le, au sein de cette université le 5 avril 2016 au titre d’une convention avec l’ANSEJ, et qui s’est engagée depuis dans un processus de formation et de sensibilisation qui a déjà permis à de nombreux étudiants de mettre en œuvre leurs projets et traduire ainsi leurs motivations entrepreneuriales.

La première journée de cette vaste action, qui s’est tenue au niveau de la faculté de médecine, a permis de mesurer, à travers l’écoute qui prévalait, l’intérêt suscité par «une telle manifestation qui se propose, entre autres, de rapprocher la population estudiantine des mécanismes mis en œuvre par l’Etat et de développer l’esprit d’initiative au sein de cette communauté. Comme il s’agira d’ancrer une culture entrepreneuriale dans ces milieux et d’inciter tous les porteurs de projets à franchir le pas vers la création de leur propre micro-entreprise à travers le dispositif ANSEJ», soulignera Tarek Benlmili, le directeur d’agence de wilaya de l’ANSEJ, qui souligne par ailleurs, les évolutions enregistrées depuis 2015 qui ont permis à plus de 37% du nombre d’universitaires à monter leurs projets dans le cadre de l’ANSEJ.

F. Zoghbi