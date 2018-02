M.â€ˆMessahel sâ€™entretient avec son homologue russe : M. Serguei Lavrov une dynamique exceptionnelle

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite officielle en Fédération de Russie, s’est entretenu, hier à Moscou, avec son homologue russe, Serguei Lavrov, avec lequel il a procédé à une évaluation de l’état des relations bilatérales et de la coopération technique entre les deux pays, ainsi qu’à un large échange de vues sur des questions régionales et internationales.

Les deux ministres se sont félicités des «relations historiques et privilégiées qu’entretiennent l’Algérie et la Russie, qui traduisent les orientations stratégiques des deux chefs d’Etat, Abdelaziz Bouteflika et Vladimir Poutine», ainsi que «la volonté des deux pays de les renforcer davantage, de diversifier les domaines de la coopération bilatérale et d’accroître les échanges commerciaux et les investissements de part et d’autre». Ils ont, à cet égard, évoqué les résultats des mécanismes de coopérations bilatéraux, notamment ceux de la Commission mixte et du dialogue bilatéral stratégique, et ont exprimé leur «volonté à poursuivre les efforts de leur mise en œuvre au bénéfice des deux pays». Cette «dynamique exceptionnelle» qui caractérise les relations d’amitié, de coopération et de partenariat algéro-russe et leur confère un caractère «stratégique» a été «largement soulignée» au cours de cet entretien. Cette rencontre a également permis aux deux ministres de procéder à un échange de vues et des analyses respectives sur les situations de crises et de conflits, notamment en Syrie, en Libye, au Mali et au Sahel, au Sahara occidental, au Yémen ainsi que la question palestinienne. A ce titre, MM. Messahel et Lavrov ont relevé une «convergence de vues quant à la nécessité de promotion de solutions politiques et de règlements pacifiques à ces crises, dans le cadre du respect de la légalité internationale et des principes énoncés dans la Charte des Nations unies, notamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sans ingérence extérieure».

Les deux ministres ont, également, abordé les questions liées à la déradicalisation et à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Dans ce cadre, M. Messahel a partagé avec son homologue russe l’expérience algérienne en la matière, laquelle constitue une référence internationalement reconnue, notamment à travers le rôle des politiques de déradicalisation et de la démocratie dans la lutte contre le terrorisme. Les deux ministres ont souligné «l’impératif de promouvoir une plus large coordination des efforts internationaux pour faire face aux défis que pose le terrorisme, en particulier ceux liés au retour des combattants terroristes étrangers et au financement du terrorisme». Au terme de cet entretien, les deux ministres ont procédé à la signature d’un Accord sur la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cet accord devra faciliter les échanges de délégations entre les deux pays. Il est, enfin, à souligner que les deux ministres ont convenu de maintenir et de renforcer cette tradition de concertation régulière entre les deux pays.



Suppression de visa pour les porteurs de passeport diplomatique ou de service



Après la cérémonie protocolaire de signature des documents, les deux ministres se sont félicités de cette mesure appelée à faciliter la fluidité des échanges et visites entre responsables des deux pays, en vue de conforter davantage les relations bilatérales.

La signature de l’accord a eu lieu après l’entretien qu’ont eu les deux chefs de la diplomatie, au cours duquel ils ont souligné la similitude de la vision de l’Algérie et de celle de la Russie dans leur approche vis-à-vis des voies et moyens à mettre en œuvre pour parvenir au règlement des crises et conflits à l’échelle régionale et internationale. La rencontre entre les deux ministres a permis aux deux parties d’aborder l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la question du Sahara occidental, le conflit syrien, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, a notamment indiqué M. Messahel.

Le ministre des Affaires étrangères effectue une visite en Russie au cours de laquelle il doit également rencontrer le Secrétaire du Conseil de sécurité de Russie,

Nikolaï Patrouchev, et le vice-président du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Ilias Oumakhanov.



Rencontre avec le secrétaire du Conseil national de sécurité



M. Abdelkader Messahel s’est également entretenu avec le secrétaire du Conseil national de sécurité, Nicolaï Patroushev. Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par une «dynamique exceptionnelle» qui caractérise les relations algéro-russes, dont témoigne notamment la récente visite, les 30 et 31 janvier dernier à Alger, de M. Patroushev, et qui a enregistré la tenue de la 3e session du Dialogue stratégique bilatéral algéro-russe.

A ce titre, MM. Messahel et Patroushev ont réitéré leur «volonté à maintenir et renforcer ce cadre d’échange stratégique et à mettre en œuvre les résultats qui en sont issus».

L’entretien a porté, en particulier, sur un échange des analyses respectives des situations de crises et de conflits ainsi que les questions liées à la déradicalisation et à la lutte contre le terrorisme. Ils ont, à cet égard, relevé une convergence de vues entre les deux pays sur l’ensemble des questions abordées.