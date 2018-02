Sahara occidental - Maroc : La Russie pour des nÃ©gociations directes

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, s’est prononcé pour des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario en vue de la résolution du conflit du Sahara occidental. «La Russie soutient la tenue de négociations directes entre les deux parties au conflit du Sahara occidental, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario», a indiqué M. Lavrov lors d’une conférence de presse animée conjointement avec M. Messahel. Le chef de la diplomatie russe s’est également exprimé sur d’autres situations de crises et de conflits, notamment en Syrie, en Libye et au Mali. Il a relevé, à cet égard, une «grande convergence de vues» entre l’Algérie et la Russie sur ces questions, en particulier pour ce qui est de la nécessité de promouvoir des solutions politiques à ces crises, sans ingérence extérieure, et dans le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. M. Lavrov a, par ailleurs, relevé l’importance de renforcer le rôle des Nations unies en tant que cadre multilatéral, auquel revient la responsabilité de la préservation et de la promotion de la paix et de la sécurité internationales. (APS)