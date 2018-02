M. Bouhadja reÃ§oit lâ€™ambassadeur du Japon en AlgÃ©rie au terme de sa mission : Un partenariat dâ€™excellence

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a reçu hier au siège de l’Assemblée, l’ambassadeur du Japon en Algérie, Masaya Fujiwara qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué de l’APN.

L’audience a permis aux deux parties d’aborder «l’état des relations historiques solides qui se sont renforcées au fil des ans pour se hisser à un niveau de partenariat d’excellence dans différents domaines», a ajouté la même source. L’accent a été mis, en cette occasion, sur l’importance de la «coordination et de la concertation dans les différents fora internationaux en soutien de ce partenariat», a souligné la même source, qui a relevé que le président de la chambre basse du Parlement a fait état de «la constitution imminente d’un groupe d’amitié parlementaire devant contribuer au processus de rapprochement entre les deux pays et peuples».

L’entretien a été l’opportunité également, pour les deux parties, d’aborder «le rôle stratégique de l’Algérie dans la région et sa contribution à la consolidation des facteurs de paix et de stabilité, partant de son expérience dans la lutte contre le terrorisme et son imprégnation des valeurs de la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre d’une batterie de réformes qui ont renforcé l’unité et l’identité nationale et ouvert des horizons économiques prometteurs». Le diplomate japonais a saisi cette occasion pour «saluer les efforts consentis par l’Algérie, au double plan intérieur et extérieur, en matière de lutte contre le terrorisme, outre ses démarches pour le règlement pacifique des conflits», affirmant, par la même, «l’attachement de son pays à renforcer ses relations avec l’Algérie dans plusieurs domaines, particulièrement en matière de coopération parlementaire». La rencontre s’est déroulée en présence du vice-président de l’APN, Djamel Bouras et du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger, Abdelhamid Si Afif. (APS)