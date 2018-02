Entretien tÃ©lÃ©phonique entre le PrÃ©sident Bouteflika et son homologue franÃ§ais : Examen des moyens de renforcer la coopÃ©ration

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a eu, hier, un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a eu ce jour, un entretien téléphonique avec Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française», note la même source. Cet échange «a permis aux deux Chefs d'Etat de partager leurs analyses sur la situation au Mali et en Libye», précise le communiqué. Ils «ont aussi examiné les voies et moyens de renforcer encore davantage la dynamique de la coopération algéro-française enclenchée par le Sommet qui a regroupé les Présidents algérien et français à Alger, en décembre dernier», ajoute la même source. (APS)