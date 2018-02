Des citoyens de plus de 70 ans en bÃ©nÃ©ficient : Le PrÃ©sident Bouteflika octroie 2.000 carnets de hadj

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé d'octroyer un quota de 2.000 carnets de hadj au profit de citoyens et citoyennes âgés de plus de 70 ans ayant participé plus de dix fois au tirage au sort du hadj sans succès, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. A ce titre, le ministère informe «tous les citoyens et citoyennes inscrits au tirage au sort pour le hadj 2018, âgés de 70 ans et plus et ayant participé dix (10) fois et plus sans succès au tirage au sort, y compris celui du samedi 10 février 2018, que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé d'octroyer un quota supplémentaire de 2.000 carnets de hadj à leur profit en vue de répondre à leurs multitudes demandes et leur désir d'accomplir ce rite».

Le ministère informe également les citoyens concernés par cette opération que le tirage au sort aura lieu samedi 24 février 2018 au niveau des sièges des wilayas de leur lieu de résidence. (APS)