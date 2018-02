Une casemate dÃ©truite Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d'une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 18 février, une casemate à Bordj Bou Arreridj (5e Région militaire)».

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 33,9 kilogrammes de kif traité à Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire), et deux armes à feu à Batna (5e Région militaire), tandis que 29.664 unités de produits pyrotechniques, dix quintaux de tabac et 1.440 unités de différentes boissons ont été saisis à Ouargla, Biskra et El-Oued (4e Région militaire)».

D’autre part, un détachement de l’Armée nationale populaire «a appréhendé à Tamanrasset (6e Région militaire), sept contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain et divers outils d’orpaillage, tandis que 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et In Salah. (APS)