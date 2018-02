AlgÃ©rie - Canada : Consolider lâ€™Ã©change culturel

La relance de l'investissement dans l'industrie cinématographique et l'échange d'expériences en matière de propriété intellectuelle ont été au centre de l'entretien, hier, entre le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l'ambassadrice du Canada à Alger, Patricia McCullagh, indique un communiqué du ministère. Il a été question, lors de cette rencontre, des voies et moyens à même de consolider l'échange culturel entre les deux pays, de faire connaître la diversité culturelle et patrimoniale de l'Algérie et du Canada et de conférer un rôle important à la femme dans cet échange, selon la même source. Durant cette audience lors de laquelle le ministre de la Culture a également reçu le président du Conseil de Développement Canada-Algérie (CDCA), Mustapha Ouyed, ainsi que la délégation l'accompagnant, composée notamment de l'ancien ambassadeur canadien à Alger, Robert Peck, les deux parties ont annoncé la participation de l'Algérie, en tant qu'invité d'honneur, au Salon international du livre au Canada en 2019. (APS)