M. Bedoui reÃ§oit l'ambassadeurs de Roumanie : Renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de Roumanie en Algérie, Alexandru Marcel, indique un communiqué du ministère. «L'entrevue a permis aux deux parties d'exprimer leur volonté commune pour le renforcement et la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Roumanie dans les domaines d'intérêt commun», ajoute la même source. (APS)