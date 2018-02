Ancien ambassadeur dâ€™AlgÃ©rie au Japon : Slim Debagha, dÃ©corÃ© de Lâ€™Ordre du Soleil Levant

L'ancien ambassadeur d’Algérie au Japon, Slim Tahar Debagha, a reçu, hier à Alger, au siège de l’ambassade du Japon, l’Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent, pour sa contribution à l’approfondissement des relations algéro-japonaises. M. Debagha a reçu cette décoration de la part de l’ambassadeur du Japon, Masaya Fujiwara, qui a exprimé sa gratitude, au nom du gouvernement japonais, pour «les efforts fournis par le diplomate algérien en faveur du développement des relations diplomatiques entre les deux pays». L'ambassadeur japonais a souligné le rôle joué par M. Debagha lors de ses deux passages à Tokyo (1964, 1992-1997) dans la consolidation de ces relations en diverses occasions, tout en se félicitant de la qualité des relations historiques entre l’Algérie et le Japon qui ont connu «des progrès dans différents domaines». Il a exprimé, à cet égard, la volonté de son pays de «développer davantage les relations et diversifier le partenariat entre les deux pays», tout en relevant que «la stabilité de l'Algérie favorise l’investissement». Le diplomate japonais a fait part également de la disponibilité de son pays à œuvrer pour la consolidation de la coopération avec l’Algérie. (APS)