Dans la lucarne : La FAF doit rÃ©agir

Ces derniers temps, les observateurs sont ébahis devant la multiplicité des envahissements sur nos différents terrains de football. Il faut dire que lors de la phase aller, on n’a pas vécu de tels cas. Tout le monde avait accepté les règles du jeu, puisque tout s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Les clubs de l’élite ont vivoté dans la grande légalité et tout se faisait dans les règles de l’art. Avant, tout envahissement de terrain est sévèrement sanctionné. Les clubs fautifs seront alors soumis au huis clos. C’est vrai que ce procédé a été mal apprécié par la plupart de la «famille du sport algérien», estimant que le spectacle a subi un sérieux coup et que le niveau d’ensemble de nos clubs a baissé d’une manière évidente. Ces palabres sont devenues encore plus grandes dans notre football chaque jour que dieu fait. En dépit de cela, notre championnat national s’est accoutumé du huis clos en dépit des «remous» que cela a pu susciter dans les milieux sportifs algériens. C’est ce procédé a été plus ou moins « intégré », voilà que ces envahissements de terrain qui nous interpellent par leur répétition pratiquement durant ces dernières journées qui restent encore à jouer. Il y a eu Skikda, Chlef, Béjaïa, et le grand derby de l’Ouest algérien à Bel Abbès a surpris tous les puristes par sa «dangérosité». Ce qui reste vraiment incompréhensible, c’est le fait que sur le terrain, les deux équipes se sont comportées admirablement bien. Il n’y eut aucune étincelle entre les deux protagonistes. Il n’y avait que le jeu prodigué sur le terrain en tartan synthétique du stade du 24-février. D’ailleurs, il nous reste que quelques jours pour fêter cette date du recouvrement de nos hydrocarbures en 1971. Il faut même préciser que les présents ont vécu des moments intenses de football. Le derby de l’oranais a tenu toutes ses promesses sur le plan du beau jeu, de la haute technicité exhibée par les deux larrons qui se sont dépensés sans compter. C’est vrai que c’est le MCOran qui l’avait largement emporté hors de ses bases. Le jeune Mansouri, natif de Tlemcen, avait «claqué» un doublé qui demeurera gravé dans la mémoire des hamraoua. Ce qu’il a fait est vraiment phénoménal aussi bien le coup franc inscrit contre Ghoul que le but adressé des 25m. Les abassis, malgré la défaite, avaient fourni un très bon match. Ils avaient seulement manqué de «punch» devant les buts adverses. Il faut admettre que les gars de la mekerra avaient confondu vitesse et précipitation tout en abusant de dribbles et de combinaisons techniques qui ne leur ont pas permis de secouer la cage de Natèche. C’est ce qui a joué certainement contre eux et explique ce résultat négatif, surtout qu’ils ne sont pas loin de la «zone rouge», surtout après avoir vu la FIFA leur défalquer six points. L’envahissent du terrain avait été le «point noir» au niveau de l’organisation de cette joute qui a été une réussite sur le plan technique. Au niveau de l’organisation, il y eut des failles que certains supporters malintentionnés ont exploité pour donner libre court à leur folie. Il y eut une foule assez importante de jeunes qui ont pénétré à l’intérieur du terrain avec en prime des jets de projectiles et fumigènes qui ont abimé sérieusement la pelouse en tartan.

Face à cette situation, la FAF de Zetchi, la commission de discipline de la LFP, du moins le directoire, à sa tête Bahloul, doivent intervenir rapidement pour «tuer dans l’œuf» toute tentative nuisible. Il faut dire que ce phénomène qui devient, avec le temps, récurrent risque de provoquer, à court terme, l’irréparable. Ce que personne ne souhaite par les temps qui courent. Eviter à tout prix que les choses ne s’enveniment et deviennent incontrôlables !

Hamid Gharbi