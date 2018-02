Tennis : La TchÃ¨que Kvitova remporte le titre

La Tchèque Petra Kvitova, 21e mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA de Doha, en battant l'Espagnole Garbine Muguruza (4e) en finale, soûlée de coups et défaite 3-6, 6-3, 6-4 en plus de deux heures de match. Kvitova est restée sur son nuage, après avoir déjà vaincu la N.1 mondiale, Caroline Wozniacki, en demi-finale, et compte maintenant 13 victoires d'affilée, avec ce deuxième titre glané en l'espace de deux semaines après celui remporté à Saint-Pétersbourg.