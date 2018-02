JSK : Plusieurs noms pour succÃ©der Ã  SaÃ¢di

C’est connu, en football la vérité d’un soir n’est pas forcément celle du lendemain. Soutenu par son président la veille, à la sortie d’une défaite amère à Tadjenanet, Noureddine Saâdi a été limogé le lendemain. «Il était désolé de m’annoncer ça. Il m’a dit qu’il était sous pression », révélait le technicien sur les circonstances de son limogeage. Il faut dire que Noureddine Saâdi, et en dépit de la difficulté de la situation, ne comptait pas abandonner son poste. «J’étais prêt à continuer. Je pense que j’ai corrigé des choses en l’espace d’un mois», regrette-t-il. Mais la pression d’une frange de supporters a fini par avoir raison de la détermination de Cherif Mellal, qui a bel et bien fini par céder à la pression de la rue, lui qui se gargarisait pourtant lors d’une réunion du conseil d’administration qu’il ne laissera jamais «la rue lui dicter ses choix». Visiblement, il connait mal la JSK et ses spécificités.Dan la foulée de ce limogeage demandé mais visiblement inattendu, plusieurs noms de potentiels successeurs de Saâdi ont été cités. Parmi les noms qui sont revenus avec force insistance ceux de Sid-Ahmed Slimani et Kamel Mouassa. Mais c’est le premier cité, pourtant en poste à l’OM, qui semble le plus intéresser les dirigeants de la JSK. Concrètement, on devrait attendre le retour de Mellal au pays pour trancher la question du nouvel entraîneur, même si le temps ne joue pas franchement en faveur de la JSK qui devra disputer un match de championnat important ce week-end face à l’USMBA. Deux options s’offrent du coup aux dirigeants de la JSK : ou nommer un entraîneur et le qualifier dans la foulée pour qu’il puisse être sur le banc vendredi, ou nommer un intérimaire et prendre plus ou moins son temps pour trouver l’entraîneur qu’il faut à la situation actuelle. Dans les deux cas, le choix parait difficile.

Amar Benrabah