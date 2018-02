Coupe de la CAF : CRB - Onze CrÃ©ateurs (Mali) : La qualification Ã  portÃ©e de main

Les belouizdadis seront aujourd’hui, à partir de 17h, à l’épreuve des maliens des onze créateurs qui sont loin d’être un foudre de guerre. Les algériens, qui sont revenus au bercail avec un nul, auraient pu remporter la victoire du fait qu’ils avaient buté à un arbitrage «maison». Il leur avait accordé un penalty imaginaire. En dépit de cela, les nôtres avaient bien réagi en égalisant par Bechou. Ils avaient, globalement, fourni une prestation plus qu’acceptable. Toujours est-il, les poulains de Taoussi gardent intactes leurs chances pour composter leur billet pour le prochain tour. On peut dire que l’optimisme est de rigueur, même si la défaite, à Sétif, devant l’ESS, a laissé un goût amer dans tous les esprits. Il est clair que le technicien marocain est appelé à faire un grand travail psychologique afin de «rebooster» son groupe pour prendre à la gorge cette formation des onze créateurs, chez nous, c’est un blasphème. Il est évident que nos représentants sont capables de passer cet écueil pour peu qu’ils fassent preuve de solidarité et aussi d’efficacité devant le camp adverse. Avec un arbitrage marocain composé de Adel Zerouk, assisté de Youcef Mabrouk et Mustapha Akerkad, les choses pourraient mieux se passer que lors de la manche aller où l’arbitre était pratiquement à sens unique. Les maliens ont rejoint assez tôt Alger afin de bénéficier d’un temps d’adaptation plus conséquent.

D’ailleurs, ils en ont profité pour s’entraîner à deux reprises dont la dernière à l’heure du match. Ils sont très motivés, eux qui sont descendus à l’hôtel Africa Nova. Ils savent que cette manche retour ne sera pas de tout repos devant des rouge et blanc portés par tout un public acquis à leur cause. Il faut dire que jusqu’ici, les algérois ont joué de malchance, surtout qu’ils possèdent un bon groupe. Il est certain que le fait qu’ils occupent une peu reluisante place en championnat national de Ligue1 inquiète quelque peu l’équipe et ses supporters. Toutefois, ils sont décidés de profiter de cette compétition africaine pour dépasser cette mauvaise passe. Il est évident qu’ils vont tout donner dans cette empoignade assez difficile, même s’ils sont dans une pole position. Il faudra se méfier de cette formation, surtout qu’il s’agit d’une compétition de la CAF. Il faut dire que si l’on analyse les propos de leur coach, Djibril Drame, et leur capitaine Souleymane Dembéle (pas celui de Barcelone), il y a toutes les raisons du monde de rester sur ses gardes. Nos compatriotes ne doivent nullement sous-estimer cette formation malienne qui ne s’est pas déplacée à Alger pour remplir une simple formalité. Bien au contraire, elle défendra crânement ses chances. Il est demandé aux attaquants belouizdadis, Laâkroum et l’Aribi, d’être très adroits aux avant-postes. Il n’y a que la qualification qui peut rasséréner les supporters quelque peu déçus par la dernière sortie des leurs. Bonne chance !

H. G.