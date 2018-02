Ligue des Champions : , Real Bangui (Centrafrique) â€“ ESS : Simple formalitÃ©

Cette après-midi, l’Entente de Sétif jouera le match retour, comptant pour le 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, face au représentant centrafricain, le Real Bangui.Une simple formalité pour les camarades de Ziti, qui ont administré une vraie correction à leur adversaire à l’aller, avec un cinglant 6 à 0, que les Centrafricains ne pourront remonter. Leur mission est quasi-impossible. Ils joueront pour sauver l’honneur, ni plus ni moins. Pour les Sétifiens, il s’agira de défendre leur réputation et d’afficher encore une fois leur supériorité. L’entraîneur Abdelhak Benchikha et les joueurs ont affirmé qu’ils ne se déplaceront pas en touristes à Bangui, du fait qu’ils ont déjà assuré leur qualification. Parce qu’en tant que représentants du football algérien, ils sont tenus de faire bonne figure. Le coach sétifien, toujours soucieux de voir son équipe enchainer les résultats positifs, dira à propos de ce rendez-vous, juste avant le départ, dimanche passé, de la délégation sétifienne en partance à Bangui via Casablanca : «L’Entente est un grand club. On doit le prouver à chaque fois. On se déplacera donc avec l’idée d’aller chercher un résultat positif. Pourquoi pas une autre victoire, même si on l’a largement remportée à l’aller. Je veux que dans les esprits des joueurs s’encre cette culture de la gagne qui les fera avancer.

On n’ira donc pas là-bas en touristes, loin de là. J’ai réuni un maximum d’informations qui nous attendent à Bangui, pour les transmettre aux joueurs. Cela nous aidera à mieux gérer les choses une fois sur le terrain. On a même pris en considération le climat équatorial à Bangui avec une alternance entre les averses de pluies et un ciel ensoleillé.» Même les joueurs ont fait savoir qu’ils joueront ce match avec le sérieux et la rigueur que leur impose leur statut de professionnels. Le gardien de but, Kheiri Bakri, dira à ce propos: «On est prêts pour cette rencontre. On veut démontrer encore une fois notre supériorité sur le Real Bangui. C’est aussi une bonne occasion de s’acclimater avec les conditions des rencontres africaines, avec l’environnement et les conditions particulières qui les caractérisent.

Cela en guise de préparation des matches de la Ligue des Champions qui nous attendent à l’avenir. L’Afrique c’est spécial, et nous mettre dans le bain africain dès à présent nous sera très utile pour la suite de la compétition. On veut arracher un bon résultat à Bangui. L’ESS a une réputation à défendre.» Le défenseur de charme sétifien Bedrane abonde dans le même sens, en indiquant : «On sait que le voyage est long et fatiguant. Mais toute expérience dans le football est bonne à prendre pour grandir un peu plus. On ira à Bangui pour la victoire.

C’est vrai qu’avec un 6-0 au match aller, on est à l’aise sur le plan psychologique. On veut faire abstraction du résultat de l’aller pour éviter un relâchement instinctif. On a bien préparé se rendez-vous et on jouera avec sérieux cette rencontre.» Voilà avec quel état d’esprit les Sétifiens se sont déplacés en terre centrafricaine. Un bémol, le nombre élevé d’éléments de l’effectif sétifien qui manqueront à l’appel et qui font défection pour cette joute; qui faute de disposer pour le moment d’une licence africaine, à l’image de Aouedj et Banouh les nouvelles recrues au mercato d’hiver, qui en raison de blessure, tels les Nadji, Bakir, Aïboud Ibouziden. Même Haddouche a déclaré forfait à la dernière minute. Il a été autorisé par Benchikha et la direction du club à rester au chevet de son père souffrant. C’est donc fort amoindrie que l’Entente s’est déplacée à Bangui. Mais, l’effectif de l’ESS recèle d’autres éléments qui sont capables de tenir leur rôle pour pallier à ces nombreuses absences.

Mohamed-Amine Azzouz