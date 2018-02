PrÃ©sidentiellle amÃ©ricaine : Le kremlin rÃ‰fute toute implication

Il n'y a «aucune preuve substantielle» que le gouvernement russe ait tenté d'influer sur l'élection présidentielle américaine, a affirmé hier le Kremlin après l'inculpation de 13 Russes aux Etats-Unis accusés d'avoir tenté de favoriser la campagne de Donald Trump. «Nous ne voyons toujours pas de preuves substantielles que quelqu'un se soit mêlé» de la présidentielle américaine, a indiqué aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les Etats-Unis ont inculpé vendredi 13 ressortissants russes, dont un proche du président Vladimir Poutine et trois sociétés, d'avoir favorisé en 2016, la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

L'acte d'accusation ne mentionne toutefois aucune connivence entre l'équipe de campagne de Donald Trump et le gouvernement russe. Il n'y a «aucune indication que le gouvernement russe soit impliqué» alors que l'acte d'accusation américain évoque uniquement «des citoyens russes», a poursuivi M. Peskov. «C'est pourquoi nous insistons encore sur le fait que nous considérons de telles preuves comme infondées, absolument pas exhaustives, légitimes et nous ne pouvons être d'accord avec elles», a-t-il ajouté.

«La Russie ne s'est pas mêlée et n'a pas pour habitude de se mêler des affaires des autres pays. Et elle ne le fait pas actuellement», a conclu M. Peskov.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déjà dénoncé samedi à Munich les accusations américaines comme du «baratin» et des «fantasmes».