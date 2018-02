Imbroglio Proche-Oriental : La chÃ¨vre et le chou ?

Serguei Lavrov, en fin diplomate, s’est prononcé sur l’imbroglio proche-oriental, à l'occasion du Forum de discussions Valdaï. Il se place à équidistance entre «la lutte contre l’Iran» et la «destruction de l’entité sioniste avec l’éradication d’Israel de la surface de la terre». «Nous considérons comme inacceptable cette approche politique visant uniquement à promulguer ses propres intérêts», a souligné le ministre des Affaires étrangères russe. Celui-ci dénigre aussi l'approche selon laquelle chaque problème de la région est observé à travers le prisme de la lutte contre l’Iran. Ces tendances sont visibles déjà en Syrie et au Yemen. «Le récent développement des événements autour du problème palestinien, y compris la décision de Washington de reconnaître Al Qods en tant que capitale d'Israël, est largement prédéterminé par la même rhétorique anti-iranienne». Le ministre a également ajouté que l'escalade de la rivalité irano-israélienne «risquait d'aggraver davantage la situation dans la région, qui est déjà assez précaire». Concernant, l’Iran justement, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a réagit vivement aux récentes accusations, s'exprimant lors de la conférence sur le Proche-Orient du Club de discussion Valadaï, concernant l’éventuelle présence de bases militaires iraniennes en Syrie en déclarant que l’Iran « pas de bases militaires, ni de personnel militaire en Syrie ». Selon l’entité sioniste et sa myriade de relais médiatique, «l'Iran construit des bases militaires et des usines conçues pour la production de missiles en Syrie, il contrôle également au total 82.000 combattants dans le pays». Intox ! rétorque le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov qui assure que la Russie ne disposait d’aucune information concernant une éventuelle présence d'une base militaire iranienne près de Palmyre, en Syrie.

La Russie joue dans la région et depuis un certain temps le rôle de stabilisateur, d’arbitre actif qui tant bien que mal a réfréné l’action destructrice d’un occident en mal d’hégémonie et aux ordres d’une entité sioniste jusqu’à la moelle.

K. Morsli