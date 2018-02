Conflit syrien : Moscou et TÃ©hÃ©ran mettent en garde Washington

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a affirmé hier la nécessité de préserver l'unité de la Syrie, lors du Club de discussion Valdaï en Russie avec son homologue iranien Mohamed Jawad Zarif. Le chef de la diplomatie russe a souligné que la conférence du dialogue inter-syrien à Sotchi avait réalisé un progrès quant au règlement de la crise politique et à l'avenir de la Syrie, appelant la communauté internationale à soutenir le peuple syrien dans l'exécution des résultats de cette conférence. Dans son allocution, M. Lavrov a qualifié de «provocateurs» les mesures prises par les Etats-Unis en Syrie, les appelant à «ne pas jouer avec le feu et à ne pas prendre des pas qui servent leurs propres intérêts et non pas ceux des peuples de la région». Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Jawad Zarif a dit qu'»en dépit de la défaite du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) en Syrie et en Irak, sa menace persiste, vu qu'il possède une grande quantité d'armes et que certaines pays le soutiennent jusqu'à présent». Il a souligné que les Etats-Unis cherchent à contrôler des zones en Syrie en vue de les diviser pour atteindre leurs objectifs géopolitiques, appelant à cet effet tout le monde à respecter l'unité et la souveraineté de la Syrie. «Il faut mettre un terme aux actes agressifs d'Israël contre la Syrie», a conclu M. Zarif. Sur le terrain, l'armée syrienne a mené dimanche des raids contre les positions des rebelles dans la campagne de la Ghouta orientale, à Damas, a rapporté la télévision al-Ekhbariah TV. D'énormes bruits d'explosions ont été entendus dans la capitale syrienne, tandis que les positions des rebelles sont prises pour cible dans la Ghouta orientale, région qui est revenue sous les feux des projecteurs après une récente confrontation militaire. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a indiqué que les forces syriennes ont lancé des dizaines de missiles sur la Ghouta orientale, dans le cadre de ses préparations pour une offensive à grande échelle contre la zone clé contrôlée par les rebelles. Ces raids aériens ont également pris pour cibles tunnels et tranchées construits par les rebelles dans le sud-est de Douma de la même région. La situation en Ghouta orientale s'est dégradée au cours des deux derniers mois, les rebelles ayant lancé une offensive massive contre une base militaire syrienne clé dans la ville de Harasta de la région. A Afrine, les forces pro-régime vont entrer dans la région «dans les prochaines heures» pour contrer l'offensive turque dans cette enclave du nord-ouest du pays, a rapporté hier un média d'Etat. «Les forces populaires vont arriver à Afrine dans les prochaines heures pour soutenir ses habitants contre l'attaque du régime turc», a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, citant son correspondant à Alep. Sana n'a pas donné de détails sur la composition de ces «forces populaires» et n'a pas mentionné de déploiement de l'armée régulière syrienne. L'armée turque, appuyées par des rebelles syriens, mène depuis un mois une offensive terrestre et aérienne contre cette zone pour en chasser les YPG. Damas a dénoncé l' «agression» d'Ankara à Afrine mais n'avait jamais, avant lundi, explicitement déclaré qu'elle interviendrait.

M. T. et Agences