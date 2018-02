Crise politique au Togo : Le dialogue de la Â«derniÃ¨re chanceÂ»

Depuis 2017 le Togo est sur la corde raide. La pression politique atteint son paroxysme. Après six mois de crise politique, le dialogue de la "dernière chance" s’est ouvert hier entre pouvoir et opposition, suscitant un mélange d'espoir et d'incrédulité dans ce petit pays ouest-africain.

L’opposition et le pouvoir ont intérêt à tout faire pour sortir définitivement ce pays de cette situation d'instabilité. «Chaque camp doit mettre un peu d'eau dans son vin» soulignent des observateurs. Pouvoir et opposition ont enfin décidé de se réunir autour de la même table, alors que le président Faure Gnassingbé, actuellement à la tête de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), fait face depuis cinq mois à une très forte contestation populaire. Quasiment chaque semaine, des marches pour demander sa démission et la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes.. Faure Gnassingbé a succédé en 2005 avec le soutien de l'armée à son père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui avait dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Il a été réélu au terme de scrutins contestés par l'opposition en 2010 et en 2015. Depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90, une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé, sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur. La réforme des mandats présidentiels et du mode de scrutin, déjà prévue par l'Accord politique global (APG) de 2006, n'a jamais vu le jour, alors qu'elle devait permettre d'apaiser un pays exaspéré par les violences (près de 500 morts selon l'ONU) ayant suivi l'élection de M. Gnassingbé. Toutefois, après quatre jours de travaux préparatoires réunissant des représentants du gouvernement, du parti au pouvoir et de l'opposition, assez peu d'informations ont filtré sur ce dialogue qui devrait durer une dizaine de jours. L'ordre du jour, dévoilé dimanche soir lors d'une déclaration à la presse, abordera un large éventail de préoccupations, dont le «rétablissement de la Constitution de 1992» (qui prévoyait un maximum de deux mandats présidentiels), la «transition» politique au Togo et les «réformes électorales». L'entourage de Faure Gnassingbé a toutefois répété ces dernières semaines dans la presse locale qu'il ne serait «pas question» de discuter du départ immédiat du chef de l'Etat ni d'un engagement de sa part à quitter le pouvoir. Les discussions s’annoncent déjà dures amplifiant du coup la tension déjà palpable dans le pays. Le sens de la mesure et de la réalité doivent prévaloir au risque d’un embrasement quasi-imminent.

M. T.