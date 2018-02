Championnat dâ€™AlgÃ©rie de handi-basket : Nour Hamadi reprend les commandes

La formation de l'IR Boufarik a battu Nour M'sila (72-66, après prolongation), lors du match au sommet de la 11e journée du Championnat d'Algérie Nationale A de handi-basket, ce qui a permis à l'équipe de Nour Hamadi de reprendre les commandes après les rencontres jouées vendredi et samedi.

Dans un match très disputé, Boufarikois et M'silis ont dû recourir à la prolongation qui a finalement souri à l'IRB, lui permettant de rejoindre ainsi à la seconde place son adversaire du jour avec 18 points chacun (8v, 2d). De son côté, Nour Hamadi, qui n'a perdu aucun de ses matchs joués (9 sur 9), a repris les commandes du championnat après un nouveau succès facile face à l'ASHW Béjaïa (81-40). Les Hamadis totalisent 18 points et un match en moins (face à l'AK El-Khechna), alors que les Béjaouis pointent seuls à la 5e position avec 14 unités.

La 11e journée a été profitable aux clubs locaux, le FC Boufarik surclassant (59-08) l'A Khemis El-Khechna et le CR El-Harrach dominant le HM El-Eulma (50-30).

Résultats des rencontres et classement :

Nour Hamadi - ASW Béjaïa 81-40

FC Boufarik - A Khemis El-Khechna 59-08

CR El-Harrach - HM El-Eulma 50-30

IR Boufarik - Nour M'sila 72-66 (après prolongation)

CB Bou Arréridj (exempt)