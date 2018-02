Volley, Grand tournoi : Blida dÃ©croche le trophÃ©e

À l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Chahid, qui correspond au 18 février de chaque année, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger, en partenariat avec la ligue algéroise de volleyball ont élaboré un programme d’animation sportif très riche et varié au niveau de la salle OMS de Beaulieu, Oued S’mar, à Alger.

Lors de la matinée, de 09h00 jusqu’à 15h30, cette même salle était réservée au tournoi de min-volleyball ouvert à toutes les écoles des clubs de la wilaya d’Alger, filles et garçons, âgés entre 9 et 13 ans, qui a vu la victoire des garçons du NAHD en formule 4x4 et du WORouiba en 3x3. Puis double succès chez les féminines du NRS Alger-centre 4x4 et 3x3. L’après midi, de 16h00 jusqu’à 20h30, place au tournoi Open vétérans sur deux terrains qui a vu la participation de 4 équipes, à savoir les anciens volleyeurs de la Ligue d’Alger avec les Haceni, Mezaine Berkani, Aberkane, Bouabedellah, Achichi et ceux de Cash assurances Sonatrach (Naouari, Bouhafs, Adour Yahia Ouahmed, Haddar, Idrici). Les Nahdistes sont emmenés par les ex-internationaux Mourad Hammouche, Tirsatine, Habili, Smallah, Aziez, et les anciens de Blida par le capitaine Kamel Rabia, Badani Mahrez, Taibi et Chaâbane... ce rendez-vous était un espace convivial de retrouvailles entre les différents générations. Le titre est revenu aux anciens joueurs de la ville des roses qui ont disposé très difficilement de Cash-Sonatrach sur le score de 2 sets à 1.

la 3e place est à l’actif de la dynamique équipe d’Alger, drivée par Mohamed Haceni, sur le score de 2 sets à 1 face aux Nahdistes qui manquaient de fraîcheur dans leur première participation.