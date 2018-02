M. Amar Addadi, prÃ©sident du CIJM, invitÃ© du forum de lâ€™ONJSA : Â« Vers un record de participation au JM-2018 de Tarragone Â»

Élu pour un cinquième mandat consécutif à la tête du comité international des jeux Méditerranéens, l’Algérien Amar Addadi était l’invité du Forum de l’Organisation nationale des journalistes algériens, organisé hier au centre de presse du stade du 5-Juillet (Alger).

Il était accompagné du Secretaire general de la confédération internationale des boules, M. Yacine Kafi et du président du COA et des Associations Comités Olympique nationales Africains, M. Mustapha Berraf. Le président du CIJM s’est d’abord montré satisfait de l’état d’avancement des préparatifs des jeux méditerranéen de Tarragone (Espagne), prévus du 22 juin au 4 juillet 2018, avant d’aborder l’édition d’0ran 2021. « Avec l’adhésion récente de deux nouveaux pays au CIJM, à savoir le Portugal et le Kosovo, on s’attend à une participation record pour les Jeux Méditerranéens de Tarragone.

Le nombre de participants, athlètes et différents staffs compris, est estimé à environs 6000 personnes. Par ailleurs, je suis très satisfait de l’état d’avancement des préparatifs de ces joutes. C’est la dernière ligne droite avant la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu le 22 juin prochain.» A d’emblée tenu à souligner M. Addadi, en revenant toutefois sur le report de cette édition qui était initialement prévue pour l’année 2017. « Les raison du report sont d’ordre politico-économiques. L’impasse politique dans laquelle s’est retrouvée l’Espagne au lendemain des législatives de 2015, qui n’ont pas permis de dégager une majorité, a eu son impact sur les préparatifs de cette édition en question malgré la détermination de l’Espagne à organiser les jeux. Il a fallu attendre le dénouement de la crise politique qui a donné lieu à un gouvernement de coalisions pour voir la situation se débloquer avec bien évidement l’adoption de la nouvelle loi de finance et le lancement des différents avis d’appels d’offres. Aujourd’hui, après avoir tenu plusieurs réunion avec le comité d’organisation et les visites effectué par les différentes commissions du CIJM, je peux vous dire que les choses avancent sérieusement.

Je pense sincèrement que nous allons assister à un événement grandiose, même si la date d’organisation de cet événement coïncide avec le déroulement mondial de football. Le comité d’organisation bénéficie du soutien total des plus hautes autorités Espagnoles, de celui autorité de la région catalane, ainsi que du comité olympique du pays. Il faut savoir que le Roi d’Espagne est le président d’honneur de ces jeux. Pour ce qui est des infrastructures et les sites de compétitions, les travaux sont pratiquement achevés pour les nouvelles enceintes ou celles rénovées. il reste juste la piscine olympique qui sera bientôt réceptionnée. Pour cette édition, trois nouvelles disciplines feront leurs apparitions. Il s’agit du triathlon, du basket ball à trois et du waterpolo dames. Concernant le dopage, les athlètes devront signer un engagement auprès du laboratoire, retenu avec l’accord de l’agence mondiale antidopage, et du comité d’organisation pour se soumettre aux différents contrôles. C’est une nouveauté.» A propos de l’édition d’Oran, prévu en 2021, le président du comité international des jeux méditerranéens a tenu à préciser. « Je ne vous cache pas que le sujet est très sensible. C’est pour cette raison que je dois m’adresser à vous en qualité de président du CIJM, pour vous faire part des inquiétudes des membres de cette instance sportive internationale, et non en tant qu’Algérien. Il y a certaines vérité qu’on ne peut pas ignorer. En toute franchise, mon avis concernant les préparatifs est mitigé. Au vu des immenses efforts fournis par l’Etat dans la réalisations des infrastructures sportives et les budgets débloqués pour l’organisation de cet événement et le travail des autorités locales notamment pour ce qui de l’extension de l’aéroport, de l’aménagement urbain, je dirais que je suis satisfais. Néanmoins, je dois reconnaitre que les préparatifs connaisse quand même un retard considérable. Jusqu’a aujourd’hui, le comité d’organisation de l’édition d’Oran 2021 n’a pas été installé et ce malgré le décret présidentiel du 09 février 2017. La charte du CIJM à cet effet est claire. Elle dispose que ; le comité d’organisation doit être installer dans les 6 mois qui suivent la désignation de la ville hôte. A titre exceptionnel, le président du CIJM peut accorder un délais supplémentaire de 6 mois. Pour rappel, l’organisation de l’édition 2021 à été accordé à la ville d’Oran en Aout 2015.

Au CIJM on est inquiet. On n’a pas d’interlocuteur. Il y a un travail monstre qui attends les différents organisateurs, mais aussi des délais à respecter. On doit connaitre la date exacte de ces joutes pour pouvoir inscrire l’événement au calendrier international. Ceci sans parler autres aspects relatifs aux volets technique et organisationnel. Si l’on se réfère à la charte le CIJM est en droit d’annuler l’édition d’Oran. Néanmoins, je reste optimiste. Je garde espoir, dans la mesure ou le retard est encore rattrapable. En tant qu’Algérien je demeure conscient des enjeux et de l’intérêt à sauvegarder l’image de marque de notre pays. Cependant les choses doivent se faire très rapidement.» A- t-il déclaré.

Compte rendu : Rédha Maouche