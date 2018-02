Le chiffre du jour : 39 pays

Entre 2006 et 2016, le marché du GNL a beaucoup évolué. En effet, il y a 10 ans, on ne comptait que 15 pays consommateurs de GNL dans le monde entier, tandis qu’aujourd’hui, on en dénombre 39 au total, avec pour principaux exportateurs le Qatar, l’Australie, le Nigéria, la Malaisie et l’Indonésie. L’Asie en est le principal consommateur et importateur. Cette région absorbe d’ailleurs à elle seule plus de 70% de la production mondiale de GNL. Le Japon est le premier consommateur mondial de GNL.