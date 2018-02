Conjoncture : TraÃ§abilitÃ©

Régulation du commerce extérieur, maîtrise de la facture des importations, contrôle de la traçabilité des transactions avec l’étranger et préservation des réserves en devises du pays, tels sont les objectifs qui guident la démarche de la plus haute institution en charge de la politique monétaire nationale. Une action qui consiste, en définitive, à asseoir les règles devant concourir à la normalisation d’un segment névralgique et stratégique. L’encadrement des activités liées au commerce international, dans cette phase sensible, répond par conséquent au souci d’adaptation du secteur aux exigences de régulation par la mise en place d’une assise juridique en harmonie avec les objectifs économiques du pays et ses intérêts. Aussi, les différentes dispositions décidées par la Banque d’Algérie traduisent cette détermination des pouvoirs publics quant à assainir l’activité commerciale à l’international.

Contraint à une politique de rigueur budgétaire, le gouvernement recherche aujourd’hui cette synergie qui préserve les équilibres financiers du pays en conditionnant les importations aux besoins de l’économie nationale, mais surtout aux disponibilités en devises. Les dernières dispositions contenues dans le décret exécutif N°18-51 du 30 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif N°05-458 du 30 novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, constitue un jalon de plus dans l’édifice du cadre régissant le commerce extérieur. Des mécanismes sont étudiés visant à surveiller les opérations et les flux des importations inscrites sous ce chapitre, en introduisant les éléments de contrôle, de transparence et de traçabilité sur l’ensemble des phases du parcours, notamment en ce qui concerne le suivi des transactions bancaires. Aussi, les sociétés commerciales de droit algérien, seules autorisées à exercer ces activités, sont soumises à l’obligation de contrôle du commissaire aux comptes, et à une épreuve en matière de respect des conditions prévues par la réglementation sur la base d’un certificat temporaire d’une durée de deux ans, renouvelable, attestant de la conformité avec la loi. Ce durcissement de la législation rendu nécessaire par la nature des défis et enjeux économiques induits par la conjoncture, est censé recadrer ce secteur au moment où le pays a grandement besoin de rationaliser ses dépenses et contrôler ses réserves en devises. Une action qui a été précédée, en octobre 2017, par une instruction de la Banque d’Algérie fixant les nouvelles conditions de domiciliation des opérations d’importation des biens destinés à la revente en l’état, entrée en vigueur le 21 octobre de la même année. Un processus justifié par cet impératif de suivi du cheminement de l’acte d’importation, depuis son financement jusqu’au règlement final, et qui consacre le caractère obligatoire de la domiciliation dans toutes les importations orientées vers la revente en l’état. Un préalable à l’entrée de marchandises classées dans cette case dans le territoire douanier algérien. Plus encore, l’importateur est tenu par cette condition qui consiste à fournir, en guise de garantie, une couverture financière auprès de la banque domiciliataire, équivalent à 120% de la valeur de l’opération d’importation, en préalable à l’expédition de la marchandise. Une mesure visant à «réhabiliter l’acte de domiciliation en tant qu’instrument de mise en force du contrat d’achat ou de la commande, à rendre plus efficient et opérationnel l’ensemble des mesures édictées en matière d’encadrement du commerce extérieur». Beaucoup plus, il s’agit de «mettre en adéquation l’allocation des ressources nécessaires en matière de change aux opérations d’importations». Une préoccupation majeure pour les banques dans cette phase, dès lors qu’il s’agit de préserver les dépôts en devises dans une conjoncture difficile où les réserves du pays sont en baisse continue.

D. Akila