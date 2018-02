Formation professionnelle - patronat : 130 conventions conclues

Une convention de mise en œuvre de l’accord-cadre a été signée hier entre le Ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et la Confédération algérienne du patronat (CAP). La cérémonie s’est déroulée, en présence de Mme Akila Chergou, directrice de la formation continue et des relations intersectorielles et M. Boualem Marrakech, président de la CAP. Le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a indiqué dans un message lu en son nom par Mme Chergou, qu’« à ce jour 130 conventions-cadres ont été conclues et prés de 630.000 travailleurs ont été formés dans le cadre du partenariat». Il dira dans ce sens : «Nous avons fait évoluer une nouvelle stratégie qui repose sur deux principes».

Il s’agit d’un accord cadre global dont l’objectif est de prendre en charge les besoins de formation du programme de développement quinquennal en l’occurrence à l’accord qui a été signé le 15 septembre 2014 qui vise les besoins en qualification des compétences des travailleurs pour le programme de développement quinquennat 2015/2019. Il s’ajoute à cela une collaboration avec les organisations professionnelles et patronales pour atteindre le plus grand nombre des entreprises selon une démarche structurée. Il a ajouté que « la performance de notre économie dépend de la qualification de nos travailleurs à maîtriser le motif de la production et d’attirer le meilleur rendement».

«La formation professionnelle, précise t-il, participe efficacement à la valorisation des ressources humaines par la satisfaction du besoin de l’économie en travailleurs qualifiés par leur adaptation à l’évolution des métiers et par la promotion sociale et culturelle des individus de la société ».

S’agissant du rôle de l’entreprise, M. Mebarki a fait savoir que celui-ci est déterminant dans la professionnalisation des diplômés et la formation des travailleurs. Plusieurs atouts en effet permettent à l’entreprise de contribuer et d’assurer une formation de qualité et cela à travers l’adoption des équipements de pointe. En ce qui concerne la journée d’étude, il a souligné qu’elle a été organisée autour de la problématique et de l’identification des besoins préalables indispensables à l’élaboration d’un plan de formation. Et de poursuivre : «Celle-ci s’inscrit dans notre politique de partenariat avec le secteur économique que nous développons pour mieux l’accompagner dans le renforcement de ses compétences afin de répondre aux exigences d’une économie compétitive et concurrentielle».

«Notre objectif commun est de redonner à la formation la place qui lui faut, en la considérant en tant qu’élément stratégique dans le management de l’entreprise et de la suivre en tant que paramètre de la performance», a-t-il estimé.

De son côté, Boualem Marrakech a exprimé sa pleine satisfaction quant à la signature de cette convention qui constitue selon lui un signal fort de la grande volonté de son organisation patronale et le ministère de la Formation professionnelle de développer l’économie nationale et de relever les grands défis à travers la valorisation des ressources humaines. Il dira dans ce sens que «la croissance économique doit être en adéquation avec la formation».

