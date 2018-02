ConfÃ©dÃ©ration des industriels et producteurs algÃ©riens, M. Mehenni : Â«rÃ©ajuster Les importationsÂ»

Même s’il a permis au pays une économie de 5,4 milliards de dollars depuis son instauration (3 milliards de dollars en 2016 et 2,4 milliards en 2017), le système des licences d’importation mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de régulation du commerce extérieur n’a pas atteint les objectifs fixés.

Le gouvernement a du recourir, par conséquent, à des mesures supplémentaires, notamment, à travers l’établissement d’une liste de produits interdits à l’importation et, tout récemment l’introduction de mesures censées réguler l’activité liée à l’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état. Le ministre du Commerce vient d’affirmer que la liste initiale des 851 produits, en vigueur depuis janvier 2018, sera élargie pour inclure d’autres produits sur la base d’une concertation en cours, entre les départements ministériels concernés, le patronat et la centrale syndicale.

Aussi, M. Mohamed Benméradi a parlé d’une commission interministérielle créée en 2018 qui planche actuellement sur les requêtes et propositions des opérateurs économiques en matière de protection de la production nationale. Une revendication portée par les organisations patronales depuis 2014, année qui marquera l’entame de la chute des cours du pétrole, et la contraction des ressources financières du pays. M. Abdelaziz Mehenni, président de la Confédération des industriels et producteurs algériens rappelle que le patronat, dont la CIPA, avait soumis au gouvernement des propositions pour le réajustement des importations du pays, et la protection du produit national qui enregistre des excédents dans certains filières d’où l’impératif d’arrêter de les importer.

«Il faut arrêter l’hémorragie » de devises, a-t-il insisté. À titre de citation, 17 entreprises nationales produisent

7 millions de batteries automobiles pour un besoin de 3,5 millions d’unités ; 8 exportent ce produit.

Même constat pour la céramique qui est produite par une quarantaine d’entreprises couvrant largement la demande du marché national. D’autres filières se trouvent dans la même situation, dira le président de la CIPA. Un paradoxe qui a fini par peser sur la balance commerciale du pays, mais qui constitue aussi, une menace pour la survie de l’entreprise algérienne. Le patron de la CIPA, dont l’organisation fait partie de la concertation engagée dans ce sens par le gouvernement, considère de ce fait, que l’objectif d’économie de devises et de priorisation de la production locale constitue une préoccupation première pour les organisations patronales. Dans sa lancée, notre interlocuteur a plaidé pour l’extension des zones industrielles existantes, l’accompagnement des entreprises exportatrices, l’ouverture de lignes maritimes commerciales et de lignes aériennes, notamment vers les marchés africains sachant que des entreprises exportent déjà vers la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Sénégal, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Des opérations qui ont contribué à augmenter les capacités de production de ces entreprises et qu’il faudra soutenir. Pour le président de la CIPA, «la balle est dans le camp des pouvoirs publics ».

D. Akila