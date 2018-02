Le Coin du copiste : importante rÃ©cupÃ©ration

Une bonne nouvelle pour tous les partisans de la sauvegarde des biens culturels, qu’il s’agisse de patrimoine matériel ou immatériel qui constitue, comme chacun le sait, le socle de notre identité et de notre histoire millénaire. Bien entendu, certaines traces comme les ruines romaines, les tombeaux funéraires de rois et de reines berbères, à titre d’exemple, car les spécialistes et autres archéologues possèdent sur leurs cahiers où ils relèvent au fil des années et des expéditions une liste qui, même si elle est loin d’être exhaustive, répertorie tous les objets et monuments anciens en dehors d’autres traces bien tangibles comme les pièces de monnaie que l’on découvre au cours des fouilles. Ainsi, lorsque le ministre de la culture, M. Azzedine Mihoubi, déclare que 40.000 biens culturels ont été récupérés pendant une période qui s’étale sur une durée de cinq ans, l’annonce peut faire l’effet d’une trainée de poudre face aux personnes qui pensent ou restent persuadées que notre pays reste pauvre en vestiges archéologiques témoignant dans un passé lointain d’une riche civilisation dans presque toute l’Afrique du Nord. On pense surtout aux quelques chercheurs chevronnés qui font des appels à l’aide régulièrement en matière de restauration ou encore invoquent le manque de moyens technologiques pour effectuer leur travail sur les sites explorés ou choisis. En tout cas, cette découverte unique en son genre, vu le nombre de pièces retrouvées, est une preuve que notre territoire possède d’immenses trésors cachés le plus souvent sous les strates de terre, enfouis depuis des lustres sous le sol ou bien lorsque des constructeurs de maison déblayent des endroits inconnus. Ceci pour dire que les découvertes se font régulièrement mais pas nécessairement par des personnes bien intentionnées, puisque qu’il faut croire que sous nos cieux existe un véritable trafic : Intervenant à l'ouverture de la 3e session de formation sur «La préservation du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic des biens culturels» au profit des différents corps de sécurité, M. Mihoubi a indiqué que «plus que 40.000 biens culturels ont été récupérés durant les cinq dernières années» précisant qu'il s'agit notamment «d'objets d'arts, de pièces de monnaie et de manuscrits». Le ministre a valorisé, à ce propos, «le grand travail» accompli par les Douanes algériennes, l'Armée populaire nationale (ANP) et la police. La majorité des pièces archéologiques, objet de contrebande, se trouve dans les wilayas frontalières, à l'Est, tandis que les manuscrits sont conservés dans des armoires-bibliothèques traditionnelles dans le Sud et le Sud-ouest», indique l’APS. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a tenu à souligner le danger que représente la conservation des manuscrits qui doivent absolument être détenus par des propriétaires en fonction des lois et de la législation nationale. Enfin, il faut retenir qu’à l’issue de cette réunion, «les travaux de cette 3e session de formation pratique et théorique, organisée par le ministère de la Culture, se poursuivront jusqu'au 1er mars prochain. La 1ère session de formation, organisée en 2007, avait porté sur la mise en place des mécanismes de lutte contre l'atteinte aux biens culturels, tandis que la deuxième (2013) avait traité des problématiques du trafic illicite du patrimoine culturel ainsi que l'importance de l'implication du citoyen dans sa préservation.»

L. Graba